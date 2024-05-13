В Тюмени полыхает двухэтажный особняк. ФОТО

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
По словам очевидцев, огонь полностью охватил кровлю дома и верхний этаж. По данным МЧС по Тюменской области, информация о ЧП поступила около полудня.
На месте уже работают пожарные — девять единиц основной и две единицы специальной техники, 38 человек личного состава. О пострадавших и жертвах не сообщается.
Ранее «Наш Город» писал, что в деревне Савина Ишимского района утром 9 мая во время пожара в частном жилом доме погибли двое мужчин. Общая площадь пожара сотсавила 30 квадратных метров.