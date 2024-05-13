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Published Сегодня, 07:22

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Updated Сегодня, 07:24

В Тюмени горит двухэтажный особняк

В Тюмени полыхает двухэтажный особняк. ФОТО

13 мая 2024, 07:22
Фото: МЧС

В Тюмени горит двухэтажный особняк

Серьезный пожар произошел сегодня днем в Тюмени на улице проезд Курганский. Там загорелись жилой частный дом и надворные постройки.

По словам очевидцев, огонь полностью охватил кровлю дома и верхний этаж. По данным МЧС по Тюменской области, информация о ЧП поступила около полудня.

Фото: МЧС

На месте уже работают пожарные — девять единиц основной и две единицы специальной техники, 38 человек личного состава. О пострадавших и жертвах не сообщается.

Ранее «Наш Город» писал, что в деревне Савина Ишимского района утром 9 мая во время пожара в частном жилом доме погибли двое мужчин. Общая площадь пожара сотсавила 30 квадратных метров.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Пожар
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