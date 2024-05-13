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В центре Тюмени археологи обнаружили кусок старинной могильной плиты

Кусок могильной плиты и монеты 1901 года нашли в центре Тюмени

13 мая 2024, 06:07
Фото: ВК Надежда Емельянова

В центре Тюмени археологи обнаружили кусок старинной могильной плиты

Кусок могильной плиты обнаружили тюменские археологи в ходе проведения раскопок по улице Тургенева. По словам помощника археолога Надежды Емельяновой, с начала проведения работ также обнаружены монеты, старинные столовые приборы и петли для ворот.
«Сегодня первый день раскопок! Они продлятся аж по август! Уже были найдены монеты — 10 копеек 1901 года, роскошная ложка начала века, петли для ворот и даже могильная плита. Кто ищет, тот всегда найдёт», — сообщила Надежда Емельянова в соцсетях.
Фото: ВК Надежда Емельянова

Археологические работы в центре Тюмени проводятся в рамках реконструкции улицы Ленина. Второй этап капремонта Ленина стартовал 1 мая и продлится до 1 ноября. В рамках второго этапа в этом году реконструируют участок Ленина от Красина до Челюскинцев, а также от Тургенева до Урицкого, затрагивая улицы Семакова и Кирова.

Полностью второй этап будет завершен только в ноябре 2025 года. Из бюджета на работы выделено более 1,2 миллиарда рублей.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Улица Ленина#Раскопы#Археология
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