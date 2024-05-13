Кусок могильной плиты и монеты 1901 года нашли в центре Тюмени

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
«Сегодня первый день раскопок! Они продлятся аж по август! Уже были найдены монеты — 10 копеек 1901 года, роскошная ложка начала века, петли для ворот и даже могильная плита. Кто ищет, тот всегда найдёт», — сообщила Надежда Емельянова в соцсетях.
Археологические работы в центре Тюмени проводятся в рамках реконструкции улицы Ленина. Второй этап капремонта Ленина стартовал 1 мая и продлится до 1 ноября. В рамках второго этапа в этом году реконструируют участок Ленина от Красина до Челюскинцев, а также от Тургенева до Урицкого, затрагивая улицы Семакова и Кирова.
Полностью второй этап будет завершен только в ноябре 2025 года. Из бюджета на работы выделено более 1,2 миллиарда рублей.