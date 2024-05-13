Кусок могильной плиты и монеты 1901 года нашли в центре Тюмени

Археологические работы в центре Тюмени проводятся в рамках реконструкции улицы Ленина. Второй этап капремонта Ленина стартовал 1 мая и продлится до 1 ноября. В рамках второго этапа в этом году реконструируют участок Ленина от Красина до Челюскинцев, а также от Тургенева до Урицкого, затрагивая улицы Семакова и Кирова.