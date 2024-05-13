«Был настоящим патриотом»: на Украине погиб тюменский контрактник

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
Modified Сегодня, 06:55
Updated Сегодня, 06:55
«Николай Захаров был настоящим патриотом, дисциплинированным и скромным, достойным сыном своего Отечества. Его имя на веки войдет в историю славных и героических подвигов русского народа, сражавшегося за свободу и независимость своей Родины. Выражаем слова соболезнования родным и близким погибшего», — сообщили в администрации Уватского района.
Участие в спецоперации Никллай принимал с 7 декабря 2023 года. За проявленные храбрость и отвагу бойца наградили посмертно Орденом Мужества.
Ранее «Наш Город» писал, что в зоне СВО погиб 29-летний житель Тобольска Владислав Рокач. У военного остались супруга и 4-летний сын.