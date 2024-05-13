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Контрактник из Тюменской области погиб в ходе СВО

«Был настоящим патриотом»: на Украине погиб тюменский контрактник

13 мая 2024, 06:53
Фото: 1MI

Контрактник из Тюменской области погиб в ходе СВО

В Уватском районе в минувшие выходные простились с погибшим в зоне спецоперации контрактником Николаем Захаровым. Военный получил смертельное ранение 3 марта 2024 года при выполнении боевого задания.
«Николай Захаров был настоящим патриотом, дисциплинированным и скромным, достойным сыном своего Отечества. Его имя на веки войдет в историю славных и героических подвигов русского народа, сражавшегося за свободу и независимость своей Родины. Выражаем слова соболезнования родным и близким погибшего», — сообщили в администрации Уватского района.
Фото: Администрация Уватского муниципального района

Участие в спецоперации Никллай принимал с 7 декабря 2023 года. За проявленные храбрость и отвагу бойца наградили посмертно Орденом Мужества.

Ранее «Наш Город» писал, что в зоне СВО погиб 29-летний житель Тобольска Владислав Рокач. У военного остались супруга и 4-летний сын.

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