«Был настоящим патриотом»: на Украине погиб тюменский контрактник

Контрактник из Тюменской области погиб в ходе СВО

В Уватском районе в минувшие выходные простились с погибшим в зоне спецоперации контрактником Николаем Захаровым. Военный получил смертельное ранение 3 марта 2024 года при выполнении боевого задания.