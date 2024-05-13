Под Авдеевкой погиб 29-летний тоболяк. У военного остался маленький сын

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
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Updated Сегодня, 05:41
Церемония прощания с военным состоится 14 мая ритуальном зале Тобольска. Похоронят бойца на Аллее Славы в Алемасова.
Известно, что у Владислава осталась семья — супруга и маленький сын, а также родители. 11 декабря 2024 года Владиславу могло бы исполниться 30 лет.
Ранее «Наш Город» писал, что в Нижнетавдинском районе состоялись похороны погибшего на СВО Рустама Рашидова. В СВО он принимал участие с декабря 2023 года.