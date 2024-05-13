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Под Авдеевкой в ходе СВО погиб 29-летний тоболяк

Под Авдеевкой погиб 29-летний тоболяк. У военного остался маленький сын

13 мая 2024, 05:37
Фото: 1MI

Под Авдеевкой в ходе СВО погиб 29-летний тоболяк

29-летний житель Тобольска Владислав Рокач погиб в зоне специальной военной операции на Украине. Смертельное ранение военный получил в ходе боев на Авдеевском направлении. Об этом сообщили в социальных сетях.

Церемония прощания с военным состоится 14 мая ритуальном зале Тобольска. Похоронят бойца на Аллее Славы в Алемасова.

Фото: [ТТ] Типичный Тобольск! [official page]

Известно, что у Владислава осталась семья — супруга и маленький сын, а также родители. 11 декабря 2024 года Владиславу могло бы исполниться 30 лет.

Ранее «Наш Город» писал, что в Нижнетавдинском районе состоялись похороны погибшего на СВО Рустама Рашидова. В СВО он принимал участие с декабря 2023 года.

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