Тюменцам рассказали, как вернуться в режим после долгих майских праздников

Кроме того, специалист посоветовала не заострять внимание на отгремевших праздниках, тратя время на рассказы о впечатлениях коллегам или вспоминая о делах, которые не успел сделать в свободное время только в перерывах от работы. Это позволит быстрее влиться в типичный рабочий ритм жизни и не отвлекаться на то, что может снизить продуктивность.