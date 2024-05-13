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Тюменцам рассказали, как вернуться в режим после долгих майских праздников

Тюменцам рассказали, как вернуться в режим после долгих майских праздников

13 мая 2024, 06:31
Фото: Изображение Midjourney
Жителям Тюмени рассказали, как прийти в себя и вернуться в рабочую атмосферу после прошедших майских праздников. По словам психологов, делать это лучше постепенно и размеренно.
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Отдых

Рекомендации о том, как вернуться в рабочий ритм дала психолог Елена Андросенко. Ее советы приводит портал Вслух.ру.

По словам специалиста, лучшим вариантом начать рабочие будни после долгих выходных максимально комфортно можно, если грамотно начать распределять время с первого рабочего дня.

«Полезно расставить приоритеты и распределить задачи равномерно в течение дня. Это поможет организовать время и избежать перегрузок», — рассказала психолог.
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Кроме того, специалист посоветовала не заострять внимание на отгремевших праздниках, тратя время на рассказы о впечатлениях коллегам или вспоминая о делах, которые не успел сделать в свободное время только в перерывах от работы. Это позволит быстрее влиться в типичный рабочий ритм жизни и не отвлекаться на то, что может снизить продуктивность.

Не стоит забывать и о важности работы. Как рассказала Елена Андросенко, выходить на работу стоит замотивированным на результаты и с желанием добиться поставленных задач, не думая о том, как тяжело будет войти в рабочую обстановку после длинных выходных.

Ранее «Наш Город» рассказывал о резком подъеме цен на курорты в Тюмени на период праздников. К началу майских свои цены подняли термальные курорты области.

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#Александр Смирнов#Общество#Новости тюмени#Работа#Отдых#Праздники
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