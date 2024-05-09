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Updated Сегодня, 06:34

В тюменской деревне во время пожара погибли два человека

Двое мужчин погибли во время пожара в тюменской деревне

9 мая 2024, 06:32
Фото: МЧС

В тюменской деревне во время пожара погибли два человека

Трагедия произошла в праздничный день 9 мая в деревне Савина Ишимского района. В третьем часу ночи загорелся жилой дом по улице Латынцева. Пожар унес жизни двух человек.

Как сообщили в МЧС по Тюменской области, общая площадь территории, охваченной огнем составила 30 квадратных метров — на момент прибытия первого пожарно-спасительного подразделения дом был полностью в огне.

В результате ЧП погибли двое мужчин. В тушении пожара было задействовано 2 единицы техники и 7 человек личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области и областной противопожарной службы.

Причина возникновения огня устанавливается.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени ночью 7 мая загорелся дом по улице Ратной. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров.

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