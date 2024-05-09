Двое мужчин погибли во время пожара в тюменской деревне

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
Как сообщили в МЧС по Тюменской области, общая площадь территории, охваченной огнем составила 30 квадратных метров — на момент прибытия первого пожарно-спасительного подразделения дом был полностью в огне.
В результате ЧП погибли двое мужчин. В тушении пожара было задействовано 2 единицы техники и 7 человек личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области и областной противопожарной службы.
Причина возникновения огня устанавливается.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени ночью 7 мая загорелся дом по улице Ратной. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров.