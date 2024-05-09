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Тюменские власти пояснили, кто может получить компенсацию за подтопление

Кому положены выплаты из-за паводка в Тюменской области

9 мая 2024, 05:17
Фото: 1MI

Тюменские власти пояснили, кто может получить компенсацию за подтопление

Власти региона пояснили, кто из тюменцев может претендовать на получение материальной помощи и в каком размере.

По данным правительства региона, денежная поддержка в размере 10 тысяч рублей на человека предусмотрена для жителей, условия жизни которых нарушены в связи с чрезвычайной ситуацией.

Тюменцам, утратившим имущество первой необходимости в результате чрезвычайной ситуации, оказывается финансовая помощь в размере 50 тысяч рублей на человека за частично утраченное имущество, в случае полной утраты имущества — по 100 тысяч рублей на человека.

Важное условие:

Выплата единовременной материальной помощи и финансовой помощи положена гражданам, постоянное проживающим в жилом помещении, которое попало в зону чрезвычайной ситуации. Факт проживания в должен быть подтверждён документально.

Заявление об оказании единовременной материальной помощи можно подать на Едином портале госуслуг, лично принести в органы социальной защиты населения или учреждение социального обслуживания населения по месту жительства, отправить по почте.

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По данным МЧС России, в Тюменской области остаются под водой 57 населенных пунктов. Затоплены 402 дома, 345 дачных домов, более 3,2 тысячи приусадебных участков, 89 участков автомобильных дорог.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области продолжает расти уровень воды в реке Тобол. По прогнозам гидрологов, пик паводка на реке ожидается на следующей неделе.

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