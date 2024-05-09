Кому положены выплаты из-за паводка в Тюменской области

Тюменцам, утратившим имущество первой необходимости в результате чрезвычайной ситуации, оказывается финансовая помощь в размере 50 тысяч рублей на человека за частично утраченное имущество, в случае полной утраты имущества — по 100 тысяч рублей на человека.