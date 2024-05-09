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Попробовать солдатскую кашу 9 мая тюменцы смогут на 12 площадках

В Праздник Победы тюменцев угостят солдатской кашей

9 мая 2024, 05:58
Фото: 1MI

Попробовать солдатскую кашу 9 мая тюменцы смогут на 12 площадках

Акция «Солдатская каша» пройдет 9 мая в Тюмени. На двенадцати городских площадках будет работать полевая кухня, где желающие смогут подкрепиться горячей кашей с тушенкой и чаем.

Перекусить жители и гости областной столицы смогут на площади 400-летия Тюмени, площади Памяти, у Технопарка, Цветном бульваре, в скверах Казачьи луга, Депутатов, прощания, 65-летия Победы и Комсомольский, бульваре Гостеприимства.

В настоящее время в Тюмени уже начали работать площадки, на которых проходят торжественные мероприятия и концерты, посвященные 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

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На площади Памяти с утра прошло торжественное мероприятие с участием личного состава ТВВИКУ.

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