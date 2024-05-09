В Праздник Победы тюменцев угостят солдатской кашей

Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
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Updated Сегодня, 06:00
Перекусить жители и гости областной столицы смогут на площади 400-летия Тюмени, площади Памяти, у Технопарка, Цветном бульваре, в скверах Казачьи луга, Депутатов, прощания, 65-летия Победы и Комсомольский, бульваре Гостеприимства.
В настоящее время в Тюмени уже начали работать площадки, на которых проходят торжественные мероприятия и концерты, посвященные 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.