9 мая в Тюмени перекроют дороги. Карта

Posted Сегодня, 03:28
Published Сегодня, 03:28
Modified Сегодня, 04:07
Updated Сегодня, 04:07
С 7:00 до 23:00 по улице Механической на участке от дома № 27 до улицы Максима Горького. Также планируется исключить использование парковок в районе здания № 129 на время проведения мероприятий. Схемы объезда: ул. Холодильная, ул. Республики, ул. Максима Горького.
С 19:00 до 20:00 по маршруту прохождения военной техники: площадь 400-летия Тюмени — ул. М. Горького — ул. Республики — ул. Мельникайте — Обход г. Тюмени — ул. Ямская — ул. Льва Толстого — ул. Луначарского — ул. Республики — ул. Челюскинцев — ул. Ленина — ул. Мориса Тореза — ул. Республики — ул. Монтажников — ул. Федюнинского — ул. Монтажников — ул. Широтная — ул. Пермякова — ул. 50 лет Октября — ул. Осипенко — ул. Челюскинцев — ул. 2-я Луговая — ул. Щербакова — ул. Газовиков — ул. Эрвье — ул. Алебашевская — ул. Профсоюзная — ул. М. Тореза — ул. Трактовая — ул. Червишевский тракт — Обход г. Тюмени — оз. Андреевское.
Тюменских водителей просят заранее продумывать маршруты и обращать внимание на дорожные знаки.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с 10 мая перекроют на три месяца участок дороги от улицы Профсоюзной до Северной в связи с работами по строительству новой автодороги.