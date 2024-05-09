9 мая в Тюмени перекроют дороги. Карта

С 7:00 до 23:00 по улице Механической на участке от дома № 27 до улицы Максима Горького. Также планируется исключить использование парковок в районе здания № 129 на время проведения мероприятий. Схемы объезда: ул. Холодильная, ул. Республики, ул. Максима Горького.