nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:28

Published Сегодня, 03:28

Modified Сегодня, 04:07

Updated Сегодня, 04:07

9 мая в Тюмени перекроют дороги для транспорта

9 мая в Тюмени перекроют дороги. Карта

9 мая 2024, 03:28
Фото: Дороги и транспорт Тюмени

9 мая в Тюмени перекроют дороги для транспорта

В Тюмени сегодня будут закрыты для движения транспортных средств ряд улиц в городе. Данная мера связана с проведением культурно-массовых мероприятий, посвященных 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Движение будет перекрыто:

С 7:00 до 23:00 по улице Механической на участке от дома № 27 до улицы Максима Горького. Также планируется исключить использование парковок в районе здания № 129 на время проведения мероприятий. Схемы объезда: ул. Холодильная, ул. Республики, ул. Максима Горького.

Фото: Дороги и транспорт Тюмени

С 19:00 до 20:00 по маршруту прохождения военной техники: площадь 400-летия Тюмени — ул. М. Горького — ул. Республики — ул. Мельникайте — Обход г. Тюмени — ул. Ямская — ул. Льва Толстого — ул. Луначарского — ул. Республики — ул. Челюскинцев — ул. Ленина — ул. Мориса Тореза — ул. Республики — ул. Монтажников — ул. Федюнинского — ул. Монтажников — ул. Широтная — ул. Пермякова — ул. 50 лет Октября — ул. Осипенко — ул. Челюскинцев — ул. 2-я Луговая — ул. Щербакова — ул. Газовиков — ул. Эрвье — ул. Алебашевская — ул. Профсоюзная — ул. М. Тореза — ул. Трактовая — ул. Червишевский тракт — Обход г. Тюмени — оз. Андреевское.

Фото: Дороги и транспорт Тюмени

Тюменских водителей просят заранее продумывать маршруты и обращать внимание на дорожные знаки.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с 10 мая перекроют на три месяца участок дороги от улицы Профсоюзной до Северной в связи с работами по строительству новой автодороги.

#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Перекрытие дороги#Новости тюмени#Дороги#9 мая
Подпишитесь
«Это радость со слезами на глазах»: как в Тюмени отмечают День Победы
Сегодня, 07:38
Афиша на 9 мая в Тюмени. Как в городе будут праздновать День Победы?
Вчера, 09:09
«Эконом» — это ад. Тюменский таксист поделился откровениями о работе в разных тарифах
Вчера, 06:58
Дикость или норма? Тюменцы спорят о том, можно ли переодевать детей в военную форму
Вчера, 01:00
Ты не проедешь! Публикуем места в Тюмени, где нельзя пользоваться электросамокатами
Вчера, 01:18
Тест «День Победы». Знаете ли вы историю этого праздника?
Вчера, 08:46
"