Паводковую эстафету перехватил Тобол: что происходит с реками Тюменской области

В Ишиме продолжается снижение уровня воды. За последние 24 часа воды в районе Ильинки Казанского района убыла на 2 сантиметра — уровень составляет 805 сантиметров выше нуля поста. В районе города Ишим уровень снизился на 9 сантиметров — до отметки 953 сантиметра выше нуля поста, в районе села Абатское — на 11 сантиметров, до отметки 11,87 метра. В Викулово уровень Ишима снизился на 5 см за сутки и составляет 11,59 метра выше нуля поста.