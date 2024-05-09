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Posted Сегодня, 04:23

Published Сегодня, 04:23

Modified Сегодня, 05:31

Updated Сегодня, 05:31

Уровень Тобола в районе Ялуторовска за сутки вырос на 20 см

Паводковую эстафету перехватил Тобол: что происходит с реками Тюменской области

9 мая 2024, 04:23
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Уровень Тобола в районе Ялуторовска за сутки вырос на 20 см

В реке Тобол продолжается рост уровня воды. За последние сутки в Тоболе по гидропосту в Ялуторовске вода поднялась на 20 сантиметров — до отметки 705 сантиметров выше нуля поста (критическая отметка 850 сантиметров).

В Иевлево рост уровня Тобола составил 10 сантиметров — 610 сантиметров выше нуля поста. В Упорово уровень снизился на 8 сантиметров — 868 сантиметров выше нуля поста.

Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В Иртыше уровень повысился от 10 до 12 сантиметров. На 12 сантиметров поднялась вода в районе Демьянки — до отметки 798 сантиметров выше нуля поста, на 10 сантиметров в Тобольске — уровень составил 585 сантиметров выше нулевой отметки (критическая отметка 853 сантиметра). Также на 10 сантиметров увеличился уровень воды в Иртыше в районе Увата — до 987 сантиметров.

В Ишиме продолжается снижение уровня воды. За последние 24 часа воды в районе Ильинки Казанского района убыла на 2 сантиметра — уровень составляет 805 сантиметров выше нуля поста. В районе города Ишим уровень снизился на 9 сантиметров — до отметки 953 сантиметра выше нуля поста, в районе села Абатское — на 11 сантиметров, до отметки 11,87 метра. В Викулово уровень Ишима снизился на 5 см за сутки и составляет 11,59 метра выше нуля поста.

Штормовое предупреждение: в Тюмени 9 мая выпадет град
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Ранее «Наш Город» писал, что пик паводка на реке Тобол ожидается на следующей неделе. По словам экспертов, интенсивный рост уровня начнется в ближайшие дни.

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