Паводковую эстафету перехватил Тобол: что происходит с реками Тюменской области

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
В Иевлево рост уровня Тобола составил 10 сантиметров — 610 сантиметров выше нуля поста. В Упорово уровень снизился на 8 сантиметров — 868 сантиметров выше нуля поста.
В Иртыше уровень повысился от 10 до 12 сантиметров. На 12 сантиметров поднялась вода в районе Демьянки — до отметки 798 сантиметров выше нуля поста, на 10 сантиметров в Тобольске — уровень составил 585 сантиметров выше нулевой отметки (критическая отметка 853 сантиметра). Также на 10 сантиметров увеличился уровень воды в Иртыше в районе Увата — до 987 сантиметров.
В Ишиме продолжается снижение уровня воды. За последние 24 часа воды в районе Ильинки Казанского района убыла на 2 сантиметра — уровень составляет 805 сантиметров выше нуля поста. В районе города Ишим уровень снизился на 9 сантиметров — до отметки 953 сантиметра выше нуля поста, в районе села Абатское — на 11 сантиметров, до отметки 11,87 метра. В Викулово уровень Ишима снизился на 5 см за сутки и составляет 11,59 метра выше нуля поста.
Ранее «Наш Город» писал, что пик паводка на реке Тобол ожидается на следующей неделе. По словам экспертов, интенсивный рост уровня начнется в ближайшие дни.