В Тюмени загорелся дом на Ратной

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
На момент прибытия пожарных огонь охватил не только жилой дом, но и надворные постройки. Благодаря слаженной работе огнеборцев, огонь был оперативно ликвидирован на общей площади около 100 кв. м.
К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.
В тушении огня были задействованы 22 человек и 6 единиц техники. В данный момент устанавливается причина пожара.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области дезинфицируют территории, зараженные паводком.