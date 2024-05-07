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Published Сегодня, 11:33

Modified Сегодня, 11:35

Updated Сегодня, 11:35

В Тюмени загорелся дом на Ратной

В Тюмени загорелся дом на Ратной

7 мая 2024, 11:33
Фото: Изображение Midjourney
Сообщение о пожаре в одноэтажном двухквартирном жилом доме на Ратной поступило сегодня во втором часу дня. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Тюменской области.

На момент прибытия пожарных огонь охватил не только жилой дом, но и надворные постройки. Благодаря слаженной работе огнеборцев, огонь был оперативно ликвидирован на общей площади около 100 кв. м.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

В тушении огня были задействованы 22 человек и 6 единиц техники. В данный момент устанавливается причина пожара.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области дезинфицируют территории, зараженные паводком.

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#Нигина Азамова#Происшествия#Тюмень#Пожар#Жилой дом
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