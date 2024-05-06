Рядом с Ялуторовском горит сухая трава

Posted Сегодня, 15:11
Published Сегодня, 15:11
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
Очевидцы засняли, что недалеко от Ялуторовска горит сухая трава.
Пожар произошел рядом с железной дорогой.
Что стало причиной возгорания — неизвестно. В МЧС по Тюменской области пока никак не прокомментировали ситуацию.
Напомним, что в Тюменской области введен особый противопожарный режим, который запрещает разжигать огонь вблизи сухой травы и деревьев.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области снова выпадет снег.