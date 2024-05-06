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Published Сегодня, 15:11

Modified Сегодня, 15:13

Updated Сегодня, 15:13

Рядом с Ялуторовском горит сухая трава

Рядом с Ялуторовском горит сухая трава

6 мая 2024, 15:11
Фото: Изображение Midjourney
В Тюменской области продолжается череда природных происшествий. Паводок сменяют природные пожары.

Очевидцы засняли, что недалеко от Ялуторовска горит сухая трава.

Пожар произошел рядом с железной дорогой.

Что стало причиной возгорания — неизвестно. В МЧС по Тюменской области пока никак не прокомментировали ситуацию.

Напомним, что в Тюменской области введен особый противопожарный режим, который запрещает разжигать огонь вблизи сухой травы и деревьев.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области снова выпадет снег.

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#Нигина Азамова#Пожар#Пожары#Ландшафтный пожар
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