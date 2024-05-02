Тюмень накрыл смог. Где горит?

По данным департамента лесного комплекса Тюменской области, за последние сутки на территории региона лесных пожаров зарегистрировано не было — запах гари в областную столицу принес западный ветер из Свердловской области. Накануне там было зарегистрировано два лесных пожара общей площадью 3 гектара.