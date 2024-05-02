Тюмень накрыл смог. Где горит?

Posted Сегодня, 03:26
Published Сегодня, 03:26
Modified Сегодня, 03:28
Updated Сегодня, 03:28
«Что опять горит? Дышать нечем, район Дома Обороны. Я живу в Метелёво — дыма много. Как будто Воронинские горки горели», — отмечали горожане в социальных сетях.
По данным департамента лесного комплекса Тюменской области, за последние сутки на территории региона лесных пожаров зарегистрировано не было — запах гари в областную столицу принес западный ветер из Свердловской области. Накануне там было зарегистрировано два лесных пожара общей площадью 3 гектара.
В настоящее время в Тюмени, по данным сервиса IQAir, индекс качества атмосферного воздуха находится в норме. Концентрация вредных веществ соответствует рекомендуемому ВОЗ среднегодовому значению качества воздуха.
2 мая в Тобольской и Тюменской авиазонах установлен III класс пожарной опасности (средняя степень), в Ишимской и Уватской авиазонах — I класс (опасности нет).
Ранее «Наш Город» писал, что пик пожаров на территории Тюменской области придется на май–июнь этого года. Такой прогноз озвучили Авиалесоохраны. Также в зону риска вошли Курганская, Челябинская области, Югра и Ямал.