nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:26

Published Сегодня, 03:26

Modified Сегодня, 03:28

Updated Сегодня, 03:28

Тюменцы пожаловали на запах гари и дымку

Тюмень накрыл смог. Где горит?

2 мая 2024, 03:26
Фото: 1MI

Тюменцы пожаловали на запах гари и дымку

Тюмень накануне вечером окутал запах гари. О смоге сообщали жители района Дома Обороны, Метелево, Маяка.
«Что опять горит? Дышать нечем, район Дома Обороны. Я живу в Метелёво — дыма много. Как будто Воронинские горки горели», — отмечали горожане в социальных сетях.
смог в районе Дома Оборонысмог в районе Дома Обороны
смог в районе Дома Обороны
Фото: ЧС Тюмень

По данным департамента лесного комплекса Тюменской области, за последние сутки на территории региона лесных пожаров зарегистрировано не было — запах гари в областную столицу принес западный ветер из Свердловской области. Накануне там было зарегистрировано два лесных пожара общей площадью 3 гектара.

В настоящее время в Тюмени, по данным сервиса IQAir, индекс качества атмосферного воздуха находится в норме. Концентрация вредных веществ соответствует рекомендуемому ВОЗ среднегодовому значению качества воздуха.

2 мая в Тобольской и Тюменской авиазонах установлен III класс пожарной опасности (средняя степень), в Ишимской и Уватской авиазонах — I класс (опасности нет).

Ранее «Наш Город» писал, что пик пожаров на территории Тюменской области придется на май–июнь этого года. Такой прогноз озвучили Авиалесоохраны. Также в зону риска вошли Курганская, Челябинская области, Югра и Ямал.

Читайте также:
Люкс с пивом и овощами: в сеть слили райдер тюменского рэпера OG BudaНовый каршеринговый сервис начнет работу в ТюмениТюмень засыплет снегом. Синоптики обещают снегопад и штормовой ветер
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Пожар#Пожары#Смог#Неприятный запах#Гарь
Подпишитесь
Аномальный паводок: уровень воды в Ишиме превысил исторический максимум на 74 см
30 апреля, 07:53
Зарплата четверть миллиона: тюменцам предлагают за 260 тысяч упаковывать одежду Nike
29 апреля, 05:25
Тест на эрудицию! Сможете ли вы ответить на 10 вопросов для самых умных?
27 апреля, 08:45
Переводы без комиссии, акцизы на вино и защита от просрочки: что изменится с 1 мая
28 апреля, 01:00
Паводок отрезал несколько тюменских деревень от большой земли
30 апреля, 05:49
«Он первым вступил в бой»: на СВО погиб командир отделения из Тюменской области
28 апреля, 01:07
"