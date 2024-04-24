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В Тюменской области зафиксировано более 70 природных пожаров

24 апреля 2024, 09:22
74 природных пожара зафиксированы в Тюменской области с начала пожароопасного сезона. Об этом сообщает информцентр Правительства.

Площадь, пройденная огнем, составила порядка 279 га. Напомним, что в прошлом году ситуация с пожарами обстояла хуже — в это же время было зарегистрировано 277 пожаров, а огонь успел поразить 12 714 га.

За сутки 23 апреля в регионе было зафиксировано 10 природных пожаров. Девять из них были ликвидированы. В районе деревни Соколовка в Нижнетавдинском районе огонь еще не потушили, но он не угрожает населенным пунктам.

Наибольшее количество природных пожаров зафиксировано на территории Тюмени — 14, Тюменского района — 12, Ярковского района — 10.

Ранее «Наш город» писал, что власти дали прогноз по пику паводка в регионе.

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#Нигина Азамова#Общество#Происшествия#Тюменская область#Пожар#Пожары#Ландшафтный пожар
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