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В Тюменской области обрабатывают территории, зараженные после паводка

В Тюменской области обрабатывают территории, зараженные после паводка

7 мая 2024, 10:48
Фото: 1MI
С сегодняшнего дня в освобожденных от паводковых вод населенных пунктах Казанского района Роспотребнадзором начата дезинфекция жилых домов, частных подворий, выгребных ям. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Бригады продезинфицируют территории и проведут проверку эффективности обработки. Делается это, чтобы люди не заразились инфекциями, которые могла принести паводковая вода.

Также, села обработают от мышей, комаров и мух.

Напомним, что паводковая вода может быть опасна ротовирусами, норовирусами, гепатитом А. Врачи отмечают, что опасно даже вдыхать пары паводковой воды, поскольку они могут спровоцировать бактериальное заражение легких.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени зарегистрировали первый укус ядовитой змеи.

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#Нигина Азамова#Происшествия#Тюмень#Вода#Паводок#Паводок в Тюменской области в 2024 году
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