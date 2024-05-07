В Тюменской области обрабатывают территории, зараженные после паводка

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
Бригады продезинфицируют территории и проведут проверку эффективности обработки. Делается это, чтобы люди не заразились инфекциями, которые могла принести паводковая вода.
Также, села обработают от мышей, комаров и мух.
Напомним, что паводковая вода может быть опасна ротовирусами, норовирусами, гепатитом А. Врачи отмечают, что опасно даже вдыхать пары паводковой воды, поскольку они могут спровоцировать бактериальное заражение легких.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени зарегистрировали первый укус ядовитой змеи.