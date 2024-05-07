В Тюмени зафиксировали первый укус ядовитой змеи в этом году

При обнаружении змеи ее ни в коем случае нельзя брать в руки или пытаться с ней как-то взаимодействовать. Если змея вас все же укусила, нужно сохранять спокойствие, не двигать ужаленной конечностью, наложить сухую повязку, но туго не бинтовать. При наличии, выпить антигистаминное средство.