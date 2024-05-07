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В Тюмени зафиксировали первый укус ядовитой змеи в этом году

В Тюмени зафиксировали первый укус ядовитой змеи в этом году

7 мая 2024, 09:58
Фото: Изображение Midjourney
В Тюменской области проснулись змеи. Чаще всего жители могут встретить гадюк, ужей и медянок.

В апреле в ОКБ №2 обратился тюменец, которого ужалила гадюка. Он успел обратиться вовремя и получил лечение в стационаре. Сейчас он выписал из больницы, с ним все хорошо.

Заведующая токсикологическом отделением ОКБ №2 Виолетта Уткина рассказала, как обезопасить себя от укуса змеи. По ее словам, в теплое время года лучше свой садовый участок заранее проверить на наличие змеи. Взять палку или грабли и пройтись по двору.

При обнаружении змеи ее ни в коем случае нельзя брать в руки или пытаться с ней как-то взаимодействовать. Если змея вас все же укусила, нужно сохранять спокойствие, не двигать ужаленной конечностью, наложить сухую повязку, но туго не бинтовать. При наличии, выпить антигистаминное средство.

Важно обратиться сразу же к медикам, либо вызвать скорую помощь.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени жительница заметила гадюку у себя во дворе. После спячки они особенно агрессивны и опасны.

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#Нигина Азамова#Происшествия#Тюменская область#Больницы#Змеи#Укусы#Змея
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