Река Тобол напомнила о себе: Моор отчитался о трудной ситуации с паводком

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Река Тобол сегодня неожиданно напомнила о себе, рассказал губернатор. По его словам, вода в реке пошла по старому руслу и подтопила дороги в Заводоуковском округе.
Самая сложная ситуация сложилась в деревне Пономарева и селе Новолыбаево. Там активно идет укрепление защитных сооружений, подтопленных домов пока нет.
В Упорово и Ялуторовске Тобол продолжает прибывать. Там пик паводка, по оценкам специалистов, придется на период с 6 по 10 мая.
Повышение уровня воды наблюдается и в Викуловском районе в реке Ишим. Населенные пункты отрезало водой от внешнего мира, связь с ними идет через лодочные переправы. Осложнили ситуацию сильный ветер и дождь. Поднялась большая вода, которая мешала работе лодок.
Выше по течению Ишима наблюдается снижение уровня воды. В городе Ишим он упал на 19 сантиметров.
Также, небольшое снижение воды зарегистрировано в селе Абатское. Там уровень понизился на 1 сантиметр. Там ведутся круглосуточные работы по защите трассы Тюмень-Омск.
Ранее «Наш город» писал, что горожане жалуются на затопленные улицы в Тюмени.