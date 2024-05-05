Река Тобол напомнила о себе: Моор отчитался о трудной ситуации с паводком

Повышение уровня воды наблюдается и в Викуловском районе в реке Ишим. Населенные пункты отрезало водой от внешнего мира, связь с ними идет через лодочные переправы. Осложнили ситуацию сильный ветер и дождь. Поднялась большая вода, которая мешала работе лодок.