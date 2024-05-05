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Published Сегодня, 08:54

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Александр Моор отчитался о сложной ситуации с паводком в Тюменской области

Река Тобол напомнила о себе: Моор отчитался о трудной ситуации с паводком

5 мая 2024, 08:54
Фото: 1MI

Александр Моор отчитался о сложной ситуации с паводком в Тюменской области

Ситуация с паводком в Тюменской области на 5 мая остается напряженной. Глава Тюменской области Александр Моор рассказал о состоянии региональных рек и о населенных пунктах, которые находятся в опасности.

Река Тобол сегодня неожиданно напомнила о себе, рассказал губернатор. По его словам, вода в реке пошла по старому руслу и подтопила дороги в Заводоуковском округе.

Самая сложная ситуация сложилась в деревне Пономарева и селе Новолыбаево. Там активно идет укрепление защитных сооружений, подтопленных домов пока нет.

В Упорово и Ялуторовске Тобол продолжает прибывать. Там пик паводка, по оценкам специалистов, придется на период с 6 по 10 мая.

Повышение уровня воды наблюдается и в Викуловском районе в реке Ишим. Населенные пункты отрезало водой от внешнего мира, связь с ними идет через лодочные переправы. Осложнили ситуацию сильный ветер и дождь. Поднялась большая вода, которая мешала работе лодок.

Выше по течению Ишима наблюдается снижение уровня воды. В городе Ишим он упал на 19 сантиметров.

Также, небольшое снижение воды зарегистрировано в селе Абатское. Там уровень понизился на 1 сантиметр. Там ведутся круглосуточные работы по защите трассы Тюмень-Омск.

Ранее «Наш город» писал, что горожане жалуются на затопленные улицы в Тюмени.

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