Большая вода затопила три села Заводоуковского городского округа

В муниципалитете подтоплены дороги до с. Новолыбаево, д. Комарова, с. Сунгурово, дома стихия не затронула. Теперь в отрезанные водой населенные пункты можно добраться только специальным транспортом. В селах сформировали запасы продуктов и питьевой воды.