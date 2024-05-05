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Published Сегодня, 11:17

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Большая вода затопила три села Заводоуковского городского округа

Большая вода затопила три села Заводоуковского городского округа

5 мая 2024, 11:17
Фото: 1MI
Заводоуковский городской округ Тюменской области встретил большую воду. Об этом сообщили в информцентре Правительства.

В муниципалитете подтоплены дороги до с. Новолыбаево, д. Комарова, с. Сунгурово, дома стихия не затронула. Теперь в отрезанные водой населенные пункты можно добраться только специальным транспортом. В селах сформировали запасы продуктов и питьевой воды.

На местах дежурят сотрудник МЧС и полиции, работают пожарные машины и дорожные службы. 100% населения уведомлены о возможности переехать в ПВР или больницу по медицинским показаниям.

Ранее «Наш город» писал, что в борьбе с паводком тюменцам помогают железнодорожники.

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#Нигина Азамова#Происшествия#Тюменская область#Вода#Потоп#Паводок
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