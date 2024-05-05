Большая вода затопила три села Заводоуковского городского округа

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
В муниципалитете подтоплены дороги до с. Новолыбаево, д. Комарова, с. Сунгурово, дома стихия не затронула. Теперь в отрезанные водой населенные пункты можно добраться только специальным транспортом. В селах сформировали запасы продуктов и питьевой воды.
На местах дежурят сотрудник МЧС и полиции, работают пожарные машины и дорожные службы. 100% населения уведомлены о возможности переехать в ПВР или больницу по медицинским показаниям.
Ранее «Наш город» писал, что в борьбе с паводком тюменцам помогают железнодорожники.