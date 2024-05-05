Железнодорожники защитили Ишим от большой воды

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Они передислоцировали три противоразмывных поезда с щебнем, бутовым камнем и песком, а также произвели отсыпку дамбы длиной в 200 метров на перегоне Ишим-Малый остров.
Вместе с тем они подняли на подстанции Ишим дамбу до 2,1 метра. Доставили на станцию Ишим 15 000 литров питьевой воды.
Свердловская железная дорога регулярно готовит поезда для борьбы с паводком. До 1 марта специалисты сформировали 22 поезда, которые состоят из 150 вагонов. Дополнительно было создано еще 100 вагонов с камнем.
Также железнодорожники подготовили дополнительные резервы для продолжения борьбы с паводком рядом с городами Ялуторовск и Тобольск.
Ранее «Наш город» писал, что Моор отчитался о ситуации с паводком.