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Железнодорожники защитили Ишим от большой воды

Железнодорожники защитили Ишим от большой воды

5 мая 2024, 10:13
Фото: 1MI
Железнодорожники отстояли транспортную инфраструктуру и помогли защитить от подтопления город Ишим и населенные пункты Ишимского района. Об этом сообщает информцентр Правительства.

Они передислоцировали три противоразмывных поезда с щебнем, бутовым камнем и песком, а также произвели отсыпку дамбы длиной в 200 метров на перегоне Ишим-Малый остров.

Вместе с тем они подняли на подстанции Ишим дамбу до 2,1 метра. Доставили на станцию Ишим 15 000 литров питьевой воды.

Свердловская железная дорога регулярно готовит поезда для борьбы с паводком. До 1 марта специалисты сформировали 22 поезда, которые состоят из 150 вагонов. Дополнительно было создано еще 100 вагонов с камнем.

Также железнодорожники подготовили дополнительные резервы для продолжения борьбы с паводком рядом с городами Ялуторовск и Тобольск.

Ранее «Наш город» писал, что Моор отчитался о ситуации с паводком.

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