«Пришлось прыгать из окна»: мужчина, спасся при страшном пожаре в Тобольске. Видео

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
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Updated Сегодня, 13:13
Хозяину загоревшейся квартиры на втором этаже пришлось покидать жилище самостоятельно. На распространяемых в сети кадрах видно, как он прыгает из окна в снег.
Очевидцы сообщили, что перед пожаром слышали сильный хлопок. По предварительным данным, причиной возгорания стал взрыв самогонного аппарата.
Благодаря оперативным действиям тобольских огнеборцев пожар был ликвидирован на площади 25 квадратных метров. Все причины и обстоятельства этого инцидента придется установить дознавателям.
Ранее «Наш город» сообщал о пожаре в селе Абатское. По предварительным данным, причиной возникновения огня стала непотушенная сигарета.