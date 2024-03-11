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Published Сегодня, 13:11

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Updated Сегодня, 13:13

В Тобольске квартира загорелась после мощного хлопка

«Пришлось прыгать из окна»: мужчина, спасся при страшном пожаре в Тобольске. Видео

11 марта 2024, 13:11
Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

В Тобольске квартира загорелась после мощного хлопка

В Тобольске произошел страшный пожар в жилом доме на улице Радищева, 21. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области, из дома спасли четырех человек, семь человек эвакуировали, остальные жильцы покинули многоэтажку до приезда пожарных.

Хозяину загоревшейся квартиры на втором этаже пришлось покидать жилище самостоятельно. На распространяемых в сети кадрах видно, как он прыгает из окна в снег.

Очевидцы сообщили, что перед пожаром слышали сильный хлопок. По предварительным данным, причиной возгорания стал взрыв самогонного аппарата.

Видео: тг «Типичный Тобольск»

Благодаря оперативным действиям тобольских огнеборцев пожар был ликвидирован на площади 25 квадратных метров. Все причины и обстоятельства этого инцидента придется установить дознавателям.

Ранее «Наш город» сообщал о пожаре в селе Абатское. По предварительным данным, причиной возникновения огня стала непотушенная сигарета.

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