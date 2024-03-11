«Пришлось прыгать из окна»: мужчина, спасся при страшном пожаре в Тобольске. Видео

В Тобольске квартира загорелась после мощного хлопка

В Тобольске произошел страшный пожар в жилом доме на улице Радищева, 21. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области, из дома спасли четырех человек, семь человек эвакуировали, остальные жильцы покинули многоэтажку до приезда пожарных.