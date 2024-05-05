В Тюменской области произошло два пожара за сутки

Противопожарная служба ТО сообщает о двух пожарах в Тюменской области. Один из них произошел накануне, а второй сегодня, ранним утром.

Вчера в 21 час 39 минут на пульт диспетчера поступил вызов о пожаре в село Щербак на улице Центральная, сообщают в управлении. Там загорелась хозяйственная постройка, площадью 90 квадратных метров. На место выехали сотрудники МЧС и Противопожарной службы. Огонь был ликвидирован. Сегодня в 6 утра поступил вызов о пожаре в деревне Штакуль Нижнетавдинского района. Там возгорание произошло из-за взрыва бензинового генератора на улице Садовой. Огонь повредил 60 квадратных метров. Пострадавших на пожарах нет. Ранее «Наш город» писал, что мошенники похитили у тюменцев 15 млн рублей за неделю. Читайте также: Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий поздравил жителей региона с Пасхой В Иерусалиме сошел благодатный огонь. ВИДЕО У тюменцев выросли зарплаты. На сколько?