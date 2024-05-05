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Published Сегодня, 06:31

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Updated Сегодня, 06:33

В Тюменской области произошло два пожара за сутки

В Тюменской области произошло два пожара за сутки

5 мая 2024, 06:31
Фото: Изображение Midjourney
Противопожарная служба ТО сообщает о двух пожарах в Тюменской области. Один из них произошел накануне, а второй сегодня, ранним утром.

Вчера в 21 час 39 минут на пульт диспетчера поступил вызов о пожаре в село Щербак на улице Центральная, сообщают в управлении.

Там загорелась хозяйственная постройка, площадью 90 квадратных метров. На место выехали сотрудники МЧС и Противопожарной службы. Огонь был ликвидирован.

Сегодня в 6 утра поступил вызов о пожаре в деревне Штакуль Нижнетавдинского района. Там возгорание произошло из-за взрыва бензинового генератора на улице Садовой.

Огонь повредил 60 квадратных метров. Пострадавших на пожарах нет.

Ранее «Наш город» писал, что мошенники похитили у тюменцев 15 млн рублей за неделю.

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#Нигина Азамова#Происшествия#Тюменская область#Пожар#Возгорание
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