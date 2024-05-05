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Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий поздравил жителей региона с Пасхой

Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий поздравил жителей региона с Пасхой

5 мая 2024, 04:59
Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий поздравил жителей региона с праздником Святой Пасхи. Его видеообращение разместил информцентр Правительства.

Димитрий пожелал тюменцам духовной радости, мира в душе.

«Воскресший господь, источник доброй жизни, дает каждой христианской душе божественный свет. Дорогие мои земляки! Жители нашего тюменского края! От всей души в светлые дни Христова Воскресения поздравляю вас с этим праздником», — обратился к тюменцам митрополит.

В храмах Тюменской области прошли ночные службы в честь праздника Пасхи. Сегодня жители могут освятить куличи и яйца в церквях.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области спасли табун лошадей.

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#Нигина Азамова#Общество#Тюменская область#Церковь#Пасха
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