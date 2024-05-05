Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий поздравил жителей региона с Пасхой

«Воскресший господь, источник доброй жизни, дает каждой христианской душе божественный свет. Дорогие мои земляки! Жители нашего тюменского края! От всей души в светлые дни Христова Воскресения поздравляю вас с этим праздником», — обратился к тюменцам митрополит.