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Published Сегодня, 08:43

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Updated Сегодня, 08:46

Стало известно расписание пасхальных богослужений в храмах Тюменской области

Как пройдет Пасха в Тюмени: расписание богослужений и график освящения куличей

3 мая 2024, 08:43
Фото: nashgorod.ru

Стало известно расписание пасхальных богослужений в храмах Тюменской области

В предстоящее воскресенье православные тюменцы отметят один из главных церковных праздников — Пасху. 4 и 5 мая во всех храмах юга региона пройдут церемонии освящения пасхальных куличей, яиц и праздничные богослужения.

Тюмень

Знаменский кафедральный собор (ул. Семакова, 13):

4 мая

23:20 — полунощница;

8:00-20:00 — освящение куличей (каждые полчаса);

5 мая

00:00 — Крестный Ход. Пасхальная Служба. Литургия Св. Иоанна Златоуста.

Свято-Троицкий мужской монастырь (ул. Коммунистическая, 10):

4 мая

12:00-23:00 — освящение куличей (каждые полчаса);

23:30 — полунощница;

5 мая

00:00 — Крестный ход. Божественная Литургия;

10:00-17:00 — освящение куличей (каждые полчаса).

Вознесенско-Георгиевский храм (ул. Береговая, 77):

4 мая

11:30, 17:00, 18:00, 22:30 — освящение куличей;

23:00 — Пасхальное богослужение;

5 мая

11:30 — освящение куличей.

Фото: nashgorod.ru

Собор Благовещения Пресвятой Богородицы (ул. Широтная, 83Б):

4 мая

13:00-17:00 — освящение куличей (каждые полчаса);

23:00 — полунощница;

5 мая

00:00 — Пасхальная Заутреня. Божественная Литургия;

11:00-12:00 — освящение куличей.

Храм в честь Святителя Николая Чудотворца (ул. Моторостроителей, 1А):

4 мая

12:00-18:00 — освящение куличей (каждые полчаса);

23:30 — Пасхальное Богослужение с крестным ходом;

5 мая

12:00,13:00 — освящение куличей.

Фото: ВК Софийско-Успенский собор

Тобольск

Софийско-Успенский собор (Красная площадь, 2, стр. 22):

4 мая

12:00-20:00 — освящение куличей в Свято-Покровском Соборе;

23:20 — полунощница в Софийско-Успенском Соборе;

23:45 — Крестный ход;

5 мая

00:00 — Пасхальная утреня и Божественная Литургия.

Ишим

Богоявленский собор (ул. Коркинская, 52):

4 мая

13:00-18:00, 20:00 — освящение куличей;

23:30 — полунощница с Крестным ходом вокруг храма;

5 мая

00:00 — Пасхальная заутреня и Божественная Литургия.

Фото: 2 ГИС

Ялуторовск

Сретенский собор (Сретенская пл., стр. 2):

4 мая

21:00 — освящение куличей;

23:30 — полунощница;

5 мая

00:00 — Крестный ход. Праздничная Божественная литургия;

12:00 — освящение куличей.

Заводоуковск

Свято-Георгиевский храм (ул. Совхозная, 198):

4 мая

14:00, 15:00 — освящение куличей;

23:15 — полунощница;

5 мая

00:00 — Крестный ход, Пасхальное Богослужение;

12:00 — освящение куличей.

Отметим, в пасхальную ночь по Тюмени будут курсировать бесплатные автобусы. С 03:00 5 мая по городу будут запущены 4 автобуса от Знаменского кафедрального собора.

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