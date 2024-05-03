Как пройдет Пасха в Тюмени: расписание богослужений и график освящения куличей

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:46
Updated Сегодня, 08:46
Знаменский кафедральный собор (ул. Семакова, 13):
4 мая
23:20 — полунощница;
8:00-20:00 — освящение куличей (каждые полчаса);
5 мая
00:00 — Крестный Ход. Пасхальная Служба. Литургия Св. Иоанна Златоуста.
Свято-Троицкий мужской монастырь (ул. Коммунистическая, 10):
4 мая
12:00-23:00 — освящение куличей (каждые полчаса);
23:30 — полунощница;
5 мая
00:00 — Крестный ход. Божественная Литургия;
10:00-17:00 — освящение куличей (каждые полчаса).
Вознесенско-Георгиевский храм (ул. Береговая, 77):
4 мая
11:30, 17:00, 18:00, 22:30 — освящение куличей;
23:00 — Пасхальное богослужение;
5 мая
11:30 — освящение куличей.
Собор Благовещения Пресвятой Богородицы (ул. Широтная, 83Б):
4 мая
13:00-17:00 — освящение куличей (каждые полчаса);
23:00 — полунощница;
5 мая
00:00 — Пасхальная Заутреня. Божественная Литургия;
11:00-12:00 — освящение куличей.
Храм в честь Святителя Николая Чудотворца (ул. Моторостроителей, 1А):
4 мая
12:00-18:00 — освящение куличей (каждые полчаса);
23:30 — Пасхальное Богослужение с крестным ходом;
5 мая
12:00,13:00 — освящение куличей.
Софийско-Успенский собор (Красная площадь, 2, стр. 22):
4 мая
12:00-20:00 — освящение куличей в Свято-Покровском Соборе;
23:20 — полунощница в Софийско-Успенском Соборе;
23:45 — Крестный ход;
5 мая
00:00 — Пасхальная утреня и Божественная Литургия.
Богоявленский собор (ул. Коркинская, 52):
4 мая
13:00-18:00, 20:00 — освящение куличей;
23:30 — полунощница с Крестным ходом вокруг храма;
5 мая
00:00 — Пасхальная заутреня и Божественная Литургия.
Сретенский собор (Сретенская пл., стр. 2):
4 мая
21:00 — освящение куличей;
23:30 — полунощница;
5 мая
00:00 — Крестный ход. Праздничная Божественная литургия;
12:00 — освящение куличей.
Свято-Георгиевский храм (ул. Совхозная, 198):
4 мая
14:00, 15:00 — освящение куличей;
23:15 — полунощница;
5 мая
00:00 — Крестный ход, Пасхальное Богослужение;
12:00 — освящение куличей.
Отметим, в пасхальную ночь по Тюмени будут курсировать бесплатные автобусы. С 03:00 5 мая по городу будут запущены 4 автобуса от Знаменского кафедрального собора.