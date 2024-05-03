Как пройдет Пасха в Тюмени: расписание богослужений и график освящения куличей

Стало известно расписание пасхальных богослужений в храмах Тюменской области

В предстоящее воскресенье православные тюменцы отметят один из главных церковных праздников — Пасху. 4 и 5 мая во всех храмах юга региона пройдут церемонии освящения пасхальных куличей, яиц и праздничные богослужения.