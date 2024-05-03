Почему на Пасху принято красить яйца

Posted Сегодня, 16:49
Published Сегодня, 16:49
Modified Сегодня, 16:50
Updated Сегодня, 16:50
Исследователи считают, что люди стали красить яйца задолго до того, как зародился праздник Пасхи. Так, народы, проживающие на африканском континенте, красили яйца страуса, а рисунки на яичной скорлупе были распространены у финикийцев, ассирийцев и персов.
Как пишет newia.ru, яйцо у многих народов чаще всего являлось символом плодородия. В прошлом даже был обычай красить яйца и дарить их близким. Весной таким образом отмечали посевные, а осенью окончание сбора урожая. Самым распространенным цветом для яиц являлся красный.
В христианстве есть такое поверье: ученица Иисуса Христа Мария Магдалина преподнесла римскому императору яйцо и сообщила о воскрешении Иисуса. Император не поверил и сказал, что раньше яйцо станет красным, чем кто-то сможет воскреснуть. Вмиг яйцо, принесенное Марией Магдалиной, покраснело.
Еще одна традиция, согласно которой во время Пасхи яйца окрашивают в красный цвет, связана с кровью, которую распятый Иисус Христос пролил за спасение людей.
При этом в различных странах существуют свои обычаи относительно выбора цветов, в которые красить яйца на Пасху. Чаще всего это красный цвет, но могут быть и другие цвета либо рисунки или узоры на скорлупе.