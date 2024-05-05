Тюменский пенсионер перевел мошенникам 1 млн рублей на борьбу с Украиной

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
В мессенджере мужчине позвонил аферист, который представился сотрудником ФСБ. Он заявил, что пенсионер может перевести 1 млн рублей на борьбу с благотворительностью, оказываемой Украине. Пенсионер самостоятельно перевел наличными через банкомат 1 млн рублей на счет, названный мошенниками, сообщает пресс-служба Прокуратуры.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Тюменцев попросили быть бдительнее и не переводить деньги никому.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмень после снегопадов придет тепло.