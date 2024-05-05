Тюменский пенсионер перевел мошенникам 1 млн рублей на борьбу с Украиной

За минувшую неделю от рук телефонных и интернет-мошенников пострадало 70 жителей Тюменской области. В общей сложности они похитили у тюменцев 15 млн рублей. Больше всех пострадал тюменский пенсионер, который перевел деньги для «предотвращения благотворительной помощи Украине».

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