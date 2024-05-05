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Тюменский пенсионер перевел мошенникам 1 млн рублей на борьбу с Украиной

Тюменский пенсионер перевел мошенникам 1 млн рублей на борьбу с Украиной

5 мая 2024, 06:19
Фото: Изображение Midjourney
За минувшую неделю от рук телефонных и интернет-мошенников пострадало 70 жителей Тюменской области. В общей сложности они похитили у тюменцев 15 млн рублей. Больше всех пострадал тюменский пенсионер, который перевел деньги для «предотвращения благотворительной помощи Украине».

В мессенджере мужчине позвонил аферист, который представился сотрудником ФСБ. Он заявил, что пенсионер может перевести 1 млн рублей на борьбу с благотворительностью, оказываемой Украине. Пенсионер самостоятельно перевел наличными через банкомат 1 млн рублей на счет, названный мошенниками, сообщает пресс-служба Прокуратуры.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Тюменцев попросили быть бдительнее и не переводить деньги никому.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмень после снегопадов придет тепло.

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