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Похищения

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2024
Нашли с пакетом на голове: в Тюмени неизвестные похитили пса у пенсионеров
Инцидент произошел в минувшую субботу в областной столице. Пса породы фокстерьер с полиэтиленовым пакетом на голове обнаружили прохожие за гаражами. Неравнодушные тюменцы отнесли животное в фонд «Потеряшки».
21 октября, 07:27
Бухгалтер украла более миллиона рублей у православной гимназии в Тюменской области
Женщина присвоила средства, вверенные ей руководством гимназии. В зале суда она заявила, что действовала по указанию директора.
17 июля, 07:16
2023
Друзья участника СВО из Тюмени похитили деньги с его банковской карты
Боец уснул после застолья с приятелями, чем они и воспользовались. В общей сложности тюменец лишился 200 тысяч рублей.
2 ноября 2023, 06:18
Неизвестная женщина пыталась увести двух девочек с детской площадки в Тюмени. Видео
21 мая 2023, 04:09
34-летнего тюменца будут судить за то, что обманул 91-летнюю пенсионерку
34-летнего жителя Тюмени будут судить за мошенничество. Мужчине предъявлено обвинение в похищении у 91-летней пенсионерки 100 тысяч рублей.
20 апреля 2023, 06:09

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