Нашли с пакетом на голове: в Тюмени неизвестные похитили пса у пенсионеров

Инцидент произошел в минувшую субботу в областной столице. Пса породы фокстерьер с полиэтиленовым пакетом на голове обнаружили прохожие за гаражами. Неравнодушные тюменцы отнесли животное в фонд «Потеряшки».