В Тюмень после снегопадов придет аномальное тепло до +21 градуса

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
Modified Сегодня, 05:17
Updated Сегодня, 05:17
Сегодня в Тюмени +5 градусов днем, а к ночи похолодает до -2. В течение дня ожидается снег с дождем. Ветер дует со скоростью 15 м/с.
По информации ресурса Gismeteo, уже завтра тюменцев ждет резкое потепление. Днем воздух прогреется до 12 градусов. После завтра, 7 мая, погода будет такая же, но пойдут дожди.
В сред, 8 мая, столбик термометра поднимется в дневное время аж до +21 градуса. Несмотря на дождливую погоду будет тепло. В последующие дни недели средняя дневная температура составит +15. Ожидаются дожди, грозы и сильные ветра со скоростью до 15 м/с.
Ранее «Наш город» писал, что Тюмень затопило после снегопада.