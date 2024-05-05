В Тюмень после снегопадов придет аномальное тепло до +21 градуса

В сред, 8 мая, столбик термометра поднимется в дневное время аж до +21 градуса. Несмотря на дождливую погоду будет тепло. В последующие дни недели средняя дневная температура составит +15. Ожидаются дожди, грозы и сильные ветра со скоростью до 15 м/с.