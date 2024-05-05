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В Тюмень после снегопадов придет аномальное тепло до +21 градуса

В Тюмень после снегопадов придет аномальное тепло до +21 градуса

5 мая 2024, 05:11
Фото: 1MI
В Тюмени выпал майский снег, шокировавший горожан. Но, согласно прогнозам синоптиков, страдать от незапланированного холода осталось недолго. Вскоре в областную столицу придет долгожданное тепло.

Сегодня в Тюмени +5 градусов днем, а к ночи похолодает до -2. В течение дня ожидается снег с дождем. Ветер дует со скоростью 15 м/с.

По информации ресурса Gismeteo, уже завтра тюменцев ждет резкое потепление. Днем воздух прогреется до 12 градусов. После завтра, 7 мая, погода будет такая же, но пойдут дожди.

В сред, 8 мая, столбик термометра поднимется в дневное время аж до +21 градуса. Несмотря на дождливую погоду будет тепло. В последующие дни недели средняя дневная температура составит +15. Ожидаются дожди, грозы и сильные ветра со скоростью до 15 м/с.

Ранее «Наш город» писал, что Тюмень затопило после снегопада.

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#Нигина Азамова#Общество#Тюмень#Погода в Тюмени#Потепление#Дожди
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