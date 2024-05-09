Один из термальных источников Тюмени закроют на три месяца

Горячий источник тюменского аквапарка «ЛетоЛето» закроют до августа

В Тюмени закроют на три месяца горячий источник, расположены в аквапарке «ЛетоЛето». Термальный комплекс не будет работать с 13 мая по 11 августа — там планируют провести профилактические работы.