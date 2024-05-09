Один из термальных источников Тюмени закроют на три месяца

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
«Чтобы подготовить горячий источник к новому термальному сезону, мы закрываем его на профилактические работы в период с 13 мая по 11 августа. Но в июне для гостей откроется летняя лаунж-территория с большим плавательным бассейном, лежаками, качелями и пляжным баром», — пояснили в администрации аквапарка.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские термальные курорты в период майских праздников подняли цены на отдых. Стоимость билетов увеличилась от 300 до 700 рублей.