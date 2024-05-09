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Горячий источник тюменского аквапарка «ЛетоЛето» закроют до августа

Один из термальных источников Тюмени закроют на три месяца

9 мая 2024, 06:12
Фото: Термальный курорт «ЛетоЛето» Тюмень

Горячий источник тюменского аквапарка «ЛетоЛето» закроют до августа

В Тюмени закроют на три месяца горячий источник, расположены в аквапарке «ЛетоЛето». Термальный комплекс не будет работать с 13 мая по 11 августа — там планируют провести профилактические работы.
«Чтобы подготовить горячий источник к новому термальному сезону, мы закрываем его на профилактические работы в период с 13 мая по 11 августа. Но в июне для гостей откроется летняя лаунж-территория с большим плавательным бассейном, лежаками, качелями и пляжным баром», — пояснили в администрации аквапарка.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские термальные курорты в период майских праздников подняли цены на отдых. Стоимость билетов увеличилась от 300 до 700 рублей.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Горячий источник#Аквапарк
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