Разрушенный из-за паводка мост через реку Вагай начали восстанавливать

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области продолжается интенсивный рост уровня воды в Тоболе. В Ялуторовске вода в реке прибыла на 25 сантиметров — до отметки 710 сантиметров выше нуля поста. Пик паводка ожидается ближе к середине мая.