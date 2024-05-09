Разрушенный из-за паводка мост через реку Вагай начали восстанавливать

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
Как сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области, ремонтные работы проведут в кратчайшие сроки.
Для обеспечения связи с населенными пунктами доступен альтернативный объезд по автомобильной дороге с твердым покрытием Кротово — Новопетрово.
По мере схода паводка дорожные службы проведут обследование всех подтопленных автомобильных дорог и мостов и приведут пострадавшие от большой воды объекты в нормативное состояние.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области продолжается интенсивный рост уровня воды в Тоболе. В Ялуторовске вода в реке прибыла на 25 сантиметров — до отметки 710 сантиметров выше нуля поста. Пик паводка ожидается ближе к середине мая.