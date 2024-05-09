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Published Сегодня, 12:20

Modified Сегодня, 12:22

Updated Сегодня, 12:22

В Тюменской области восстанавливают разрушенный мост через реку Вагай

Разрушенный из-за паводка мост через реку Вагай начали восстанавливать

9 мая 2024, 12:20
Фото: ГУС ТО

В Тюменской области восстанавливают разрушенный мост через реку Вагай

В Вагайском районе начались работы по восстановлению проезжей части моста через реку на автомобильной дороге Подъезд к деревням Новоуфимская — Ольгина — Ангарка. Из-за паводка он был разрушен — движение автомобилей прекращено.

Как сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области, ремонтные работы проведут в кратчайшие сроки.

Для обеспечения связи с населенными пунктами доступен альтернативный объезд по автомобильной дороге с твердым покрытием Кротово — Новопетрово.

По мере схода паводка дорожные службы проведут обследование всех подтопленных автомобильных дорог и мостов и приведут пострадавшие от большой воды объекты в нормативное состояние.

Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области продолжается интенсивный рост уровня воды в Тоболе. В Ялуторовске вода в реке прибыла на 25 сантиметров — до отметки 710 сантиметров выше нуля поста. Пик паводка ожидается ближе к середине мая.

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