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Published Сегодня, 14:44

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Вода в Ишиме убывает, пик Тобола впереди, а в Тюмени идет подготовка к 9 мая

Вода в Ишиме убывает, пик Тобола впереди, а в Тюмени идет подготовка к 9 мая

8 мая 2024, 14:44
Фото: 1MI
Дайджест событий за 8 мая в Тюменской области
Сюжет
Итоги

Вода уходит

За минувшие сутки уровень воды в реке Ишим в районе одноименного города снизился на 16 сантиметров. Также вода продолжает убывать в районах Викулово, Ильинки.

Большая вода покидает и село Абатское. Там уровень реки Ишим опустился ниже 12 метров. Выше этой критической отметки вода простояла 11 дней, сообщил Моор. В Абатском районе наконец-то закончилась круглосуточная борьба за сохранность трассы Тюмень-Омск, участок которой активно подмывало более недели.

Но при этом, специалисты теперь прогнозируют проблемы со стороны реки Тобол, которая только продолжает расти. Река пока поднимается неспешно — нее более 20 сантиметров в сутки, сейчас максимальный подъем наблюдается в Ялуторовске, но там уровень воды составляет 685 сантиметров при максимально допустимом в 850 сантиметров.

По прогнозу экспертов, пик паводка на этой реке ожидается только на следующей неделе. Но Тюменская область серьезно готовится к приходу Тобола.

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Пропажа заключенного на СВО

Тюменец отбывал наказание в колонии строгого режима, а в мае 2023 года подписал контракт с Минобороны и отправился в зону СВО. Связь с ним пропала через месяц, и он был признан пропавши без вести.

Все это время мать бойца пыталась его разыскать. Она разместила в социальных сетях запись о том, что потеряла своего сына, который отправился на спецоперацию.

На посты откликнулись сослуживцы мужчины, которые сообщили ей о том, что ее сын погиб от тяжелого осколочного ранения при минометном обстреле в конце июня 2023 года. Мать обратилась в Тобольский городской суд с иском об объявлении ее сына умершим. Суд удовлетворил ее требования в полном объеме.

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Куда нельзя проехать на самокате в Тюмени?

С началом сезона самокатов в 2024 тюменские власти ввели несколько новых ограничений по движению самокатов по улицам города, расширив список так называемых «медленных зон» — мест, где разгоняться можно не выше 15 км/ч. В прошлом году таких зон было 60 — и охватывали они практически весь центр, места у исторических объектов города и набережную.

В этом году к ним добавились еще 5 новых мест, о них перед началом сезона в середине апреля сообщила городская администрация: ими стали улицы, которые часто заполнены людьми в праздники или на выходные. Это улицы Мельникайте, Профсоюзная, Республики, а также улицы 50 лет ВЛКСМ и Чернышевского.

Кататься на самокатах теперь нельзя на Площади Губкина, пешеходной улице Дзержинского, площади Николая Машарова, а также всей набережной реки Тура. Последнее у любителей вызвало особое недовольство.

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Ретро-автомобили снова в моде

В Тюмени резко вырос спрос на старые российские машины. Об этом Ura.ru рассказал источник, знакомый с ситуацией. Горожане начали скупать поддержанные ГАЗ и ВАЗ, которые были выпущены в начале нулевых.

По словам экспертов, это связано с тем, что на эти авто всегда есть запчасти и они просты в обслуживании. Такие автомобили стоят в среднем от 75 тысяч рублей, но они могут быть и значительно дороже, так как цена зависит от состояния машины.

Куда сходить на 9 мая в Тюмени?

В этом году в Тюмени отменили парад, шествие «Бессмертный полк» и даже салют. Но при этом приготовили множество развлекательных праздничных мероприятий, которые будут проходить в разных частях города. На Сквере Прощания пройдет служба почетных караулов, на Площади 400-летия Тюмени проведут выставку оружия и экипировки, а также мастер-классы и плац-парад курсантов ТВВИКУ. Завершится все салютом из стрелкового оружия.

Мероприятия также пройдут на пешеходной улице Дзержинского, на площади Памяти у Технопарка и у «Конторы Пароходства» на Набережной. Небольшие концерты пройдут в скверах Депутатов и Комсомольском. Также в Тюмени будет традиционные проезд военной техники по городу. Он начнется в 19:00 и стартует с улицы Ямской. Маршрут рассчитан так, чтобы как можно больше тюменцев смогли увидеть боевую и специальную технику ТВВИКУ.

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#Нигина Азамова#Общество#Тюменская область#Итоги дня#Автомобили#Паводок#9 мая#СВО#Итоги
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