Вода в Ишиме убывает, пик Тобола впереди, а в Тюмени идет подготовка к 9 мая

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
Modified Сегодня, 14:46
Updated Сегодня, 14:46
За минувшие сутки уровень воды в реке Ишим в районе одноименного города снизился на 16 сантиметров. Также вода продолжает убывать в районах Викулово, Ильинки.
Большая вода покидает и село Абатское. Там уровень реки Ишим опустился ниже 12 метров. Выше этой критической отметки вода простояла 11 дней, сообщил Моор. В Абатском районе наконец-то закончилась круглосуточная борьба за сохранность трассы Тюмень-Омск, участок которой активно подмывало более недели.
Но при этом, специалисты теперь прогнозируют проблемы со стороны реки Тобол, которая только продолжает расти. Река пока поднимается неспешно — нее более 20 сантиметров в сутки, сейчас максимальный подъем наблюдается в Ялуторовске, но там уровень воды составляет 685 сантиметров при максимально допустимом в 850 сантиметров.
По прогнозу экспертов, пик паводка на этой реке ожидается только на следующей неделе. Но Тюменская область серьезно готовится к приходу Тобола.
Тюменец отбывал наказание в колонии строгого режима, а в мае 2023 года подписал контракт с Минобороны и отправился в зону СВО. Связь с ним пропала через месяц, и он был признан пропавши без вести.
Все это время мать бойца пыталась его разыскать. Она разместила в социальных сетях запись о том, что потеряла своего сына, который отправился на спецоперацию.
На посты откликнулись сослуживцы мужчины, которые сообщили ей о том, что ее сын погиб от тяжелого осколочного ранения при минометном обстреле в конце июня 2023 года. Мать обратилась в Тобольский городской суд с иском об объявлении ее сына умершим. Суд удовлетворил ее требования в полном объеме.
С началом сезона самокатов в 2024 тюменские власти ввели несколько новых ограничений по движению самокатов по улицам города, расширив список так называемых «медленных зон» — мест, где разгоняться можно не выше 15 км/ч. В прошлом году таких зон было 60 — и охватывали они практически весь центр, места у исторических объектов города и набережную.
В этом году к ним добавились еще 5 новых мест, о них перед началом сезона в середине апреля сообщила городская администрация: ими стали улицы, которые часто заполнены людьми в праздники или на выходные. Это улицы Мельникайте, Профсоюзная, Республики, а также улицы 50 лет ВЛКСМ и Чернышевского.
Кататься на самокатах теперь нельзя на Площади Губкина, пешеходной улице Дзержинского, площади Николая Машарова, а также всей набережной реки Тура. Последнее у любителей вызвало особое недовольство.
В Тюмени резко вырос спрос на старые российские машины. Об этом Ura.ru рассказал источник, знакомый с ситуацией. Горожане начали скупать поддержанные ГАЗ и ВАЗ, которые были выпущены в начале нулевых.
По словам экспертов, это связано с тем, что на эти авто всегда есть запчасти и они просты в обслуживании. Такие автомобили стоят в среднем от 75 тысяч рублей, но они могут быть и значительно дороже, так как цена зависит от состояния машины.
В этом году в Тюмени отменили парад, шествие «Бессмертный полк» и даже салют. Но при этом приготовили множество развлекательных праздничных мероприятий, которые будут проходить в разных частях города. На Сквере Прощания пройдет служба почетных караулов, на Площади 400-летия Тюмени проведут выставку оружия и экипировки, а также мастер-классы и плац-парад курсантов ТВВИКУ. Завершится все салютом из стрелкового оружия.
Мероприятия также пройдут на пешеходной улице Дзержинского, на площади Памяти у Технопарка и у «Конторы Пароходства» на Набережной. Небольшие концерты пройдут в скверах Депутатов и Комсомольском. Также в Тюмени будет традиционные проезд военной техники по городу. Он начнется в 19:00 и стартует с улицы Ямской. Маршрут рассчитан так, чтобы как можно больше тюменцев смогли увидеть боевую и специальную технику ТВВИКУ.