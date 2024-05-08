Большая вода уходит из села Абатского

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
Напомним, что из-за повышения уровня воды в Абатском шла круглосуточная борьба за сохранность участка трассы Тюмень-Омск. Также, дорожные службы и спасатели делали укрепления возле населенных пунктов.
На 16:00 в селе Абатском уровень реки составил 1194 см. Видно, что вода отступает, но для до нормы осталось еще 50 сантиметров. Главное, что теперь ничего не грозит жилым домам и трассе.
По прогнозам специалистов, уровень воды вернется в норму через три дня.
Ранее «Наш город». писал, что тюменских водителей просят не выезжать на одну из трасс.