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Published Сегодня, 13:33

Modified Сегодня, 13:35

Updated Сегодня, 13:35

Большая вода уходит из села Абатского

Большая вода уходит из села Абатского

8 мая 2024, 13:33
Фото: 1MI
В селе Абатское уровень реки Ишим опустился ниже 12 метров. Выше этой критической отметки вода простояла 11 дней. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Напомним, что из-за повышения уровня воды в Абатском шла круглосуточная борьба за сохранность участка трассы Тюмень-Омск. Также, дорожные службы и спасатели делали укрепления возле населенных пунктов.

На 16:00 в селе Абатском уровень реки составил 1194 см. Видно, что вода отступает, но для до нормы осталось еще 50 сантиметров. Главное, что теперь ничего не грозит жилым домам и трассе.

По прогнозам специалистов, уровень воды вернется в норму через три дня.

Ранее «Наш город». писал, что тюменских водителей просят не выезжать на одну из трасс.

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