Уровень воды в реке Ишим начал снижаться

Posted Сегодня, 03:33
Published Сегодня, 03:33
Modified Сегодня, 03:35
Updated Сегодня, 03:35
В районе Ильинки уровень воды в Ишиме снизился на 4 сантиметра за сутки — до 807 сантиметров, в районе села Абатское вода убыла на 13 сантиметров — до 1198 сантиметров. В Викулово уровень воды снизился на 4 сантиметра — до 1164 сантиметров.
В реке Тобол вода все еще прибывает. За минувшие сутки в районе Ялуторовска вода поднялась на 18 сантиметров — до 685 сантиметров, а в районе Иевлево вода прибыла на 10 сантиметров — до 600 сантиметров. В Упорово уровень воды снизился на 2 сантиметра — до 874 сантиметров.
Вода продолжает прибывать и в Иртыше. В Тобольске уровень воды поднялся за сутки 9 сантиметров — до 575 сантиметров, в Увате вода прибыла на 11 сантиметров — до 977 сантиметров, а в Демьянском вода поднялась на 16 сантиметров — до 786 сантиметров.
Ранее «Наш город» писал, что дамбу на реке Иртыш в Увате разрушают рыбаки. На сооружении были обнаружили следы проезда машин.