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Уровень воды в реке Ишим начал снижаться

Уровень воды в реке Ишим начал снижаться

8 мая 2024, 03:33
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Уровень воды в реке Ишим начал снижаться

За минувшие сутки уровень воды в реке Ишим в районе Ишима снизился на 16 сантиметров — до 962 сантиметров. Также вода продолжает убывать в районах Викулово, Ильинки и села Абатское.

В районе Ильинки уровень воды в Ишиме снизился на 4 сантиметра за сутки — до 807 сантиметров, в районе села Абатское вода убыла на 13 сантиметров — до 1198 сантиметров. В Викулово уровень воды снизился на 4 сантиметра — до 1164 сантиметров.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В реке Тобол вода все еще прибывает. За минувшие сутки в районе Ялуторовска вода поднялась на 18 сантиметров — до 685 сантиметров, а в районе Иевлево вода прибыла на 10 сантиметров — до 600 сантиметров. В Упорово уровень воды снизился на 2 сантиметра — до 874 сантиметров.

Вода продолжает прибывать и в Иртыше. В Тобольске уровень воды поднялся за сутки 9 сантиметров — до 575 сантиметров, в Увате вода прибыла на 11 сантиметров — до 977 сантиметров, а в Демьянском вода поднялась на 16 сантиметров — до 786 сантиметров.

Ранее «Наш город» писал, что дамбу на реке Иртыш в Увате разрушают рыбаки. На сооружении были обнаружили следы проезда машин.

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