Уровень воды в реке Ишим начал снижаться

В реке Тобол вода все еще прибывает. За минувшие сутки в районе Ялуторовска вода поднялась на 18 сантиметров — до 685 сантиметров, а в районе Иевлево вода прибыла на 10 сантиметров — до 600 сантиметров. В Упорово уровень воды снизился на 2 сантиметра — до 874 сантиметров.