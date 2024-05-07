Супруга спикера тобольской думы продает незаконный алкоголь

В открытом доступе на сайте суда находится одно из решений Арбитражного суда по делу Кадочниковой. Согласно документу, предпринимательница была привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 4 тысяч рублей 2017 году за осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии).