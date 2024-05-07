Супруга спикера тобольской думы продает незаконный алкоголь

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
По словам источника, в магазине и кафе, принадлежащих Кадочниковой, продавали спиртные напитки в нарушении законодательства. Обе точки расположены на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск — продажа алкогольной продукции в местах повышенной опасности запрещена.
«Предпринимательница получила уже несколько штрафов, но продолжает свою деятельность», — сообщили инсайдеры Ура.Ру.
В открытом доступе на сайте суда находится одно из решений Арбитражного суда по делу Кадочниковой. Согласно документу, предпринимательница была привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 4 тысяч рублей 2017 году за осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии).
Светлана Кадочникова является директором и учредителем ООО «Феникс» — компании, специализирующейся на торговле напитками в специализированных магазинах. По итогам 2023 года чистая прибыль фирмы увеличилась на 611% — до 42,1 миллиона рублей, выручка упала на 3% и составила 1,9 миллиона рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в День Победы, 9 мая, не будут продавать алкогольные напитки в магазинах с 8:00 до 21:00. На бары, кафе, рестораны данный запрет не распространяется.