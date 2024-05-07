Бывшего тюменского судью назначили заместителем главы Кургана

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
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Updated Сегодня, 05:19
Заместителем главы Кургана назначили бывшего судью из Тюмени Сергея Романова. Об этом сообщает администрация Кургана.
Большую часть трудовой биографии Сергея Романова занимает работа в прокуратуре и суде. Он занимал разные должности в управлении по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Тюменского района, руководил следственным отделом Калининского округа СК РФ по Тюменской области.
Судьей Центрального районного суда Тюмени Романов был назначен в марте 2014 года, эту должность он занимал 10 лет. В апреле 2024 года судья в почетной отставке перешел на службу в администрацию Кургана, где был заместителем управляющего делами администрации города. На должность замглавы Кургана Романова назначили 6 мая.
Ранее «Наш город» сообщал, что в отношении бывшего ректора ТИУ Вероники Ефремовой возбуждено административное дело о растрате. У университета накопились миллионные долги и непогашенные кредиты.