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Заместителем главы Кургана стал бывший судья из Тюмени

Бывшего тюменского судью назначили заместителем главы Кургана

7 мая 2024, 05:17
Фото: 1MI

Заместителем главы Кургана стал бывший судья из Тюмени

Сергей Романов занимал должность судьи Центрального районного суда Тюмени на протяжении 10 лет. В апреле 2024 года он ушел работать в администрацию Кургана.

Заместителем главы Кургана назначили бывшего судью из Тюмени Сергея Романова. Об этом сообщает администрация Кургана.

Большую часть трудовой биографии Сергея Романова занимает работа в прокуратуре и суде. Он занимал разные должности в управлении по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Тюменского района, руководил следственным отделом Калининского округа СК РФ по Тюменской области.

Фото: Администрация Кургана

Судьей Центрального районного суда Тюмени Романов был назначен в марте 2014 года, эту должность он занимал 10 лет. В апреле 2024 года судья в почетной отставке перешел на службу в администрацию Кургана, где был заместителем управляющего делами администрации города. На должность замглавы Кургана Романова назначили 6 мая.

Ранее «Наш город» сообщал, что в отношении бывшего ректора ТИУ Вероники Ефремовой возбуждено административное дело о растрате. У университета накопились миллионные долги и непогашенные кредиты.

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