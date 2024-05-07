Бывшего тюменского судью назначили заместителем главы Кургана

Судьей Центрального районного суда Тюмени Романов был назначен в марте 2014 года, эту должность он занимал 10 лет. В апреле 2024 года судья в почетной отставке перешел на службу в администрацию Кургана, где был заместителем управляющего делами администрации города. На должность замглавы Кургана Романова назначили 6 мая.