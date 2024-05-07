Из-за праздничных мероприятий в центре Тюмени перекроют улицу. КАРТА

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
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8 мая будет перекрыто движение по Водопроводной на участке от Республики до Володарского. Это связано с проведением праздничным мероприятий, сообщили в администрации Тюмени.
Ограничения будут действовать с 08:00 до 12:00. Объехать перекрытый участок можно будет по Первомайской и Хохрякова.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени перекроют участок дороги на Одесской. Проезд будет закрыт на месяц из-за ремонта трубопровода.