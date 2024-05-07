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Published Сегодня, 05:36

Modified Сегодня, 05:39

Updated Сегодня, 05:39

Из-за проведения праздничных мероприятий в центре Тюмени перекроют улицу

Из-за праздничных мероприятий в центре Тюмени перекроют улицу. КАРТА

7 мая 2024, 05:36
Фото: 1MI

Из-за проведения праздничных мероприятий в центре Тюмени перекроют улицу

Ограничения движения затронут участок улицы Водопроводной. Они будут действовать четыре часа.

8 мая будет перекрыто движение по Водопроводной на участке от Республики до Володарского. Это связано с проведением праздничным мероприятий, сообщили в администрации Тюмени.

Ограничения будут действовать с 08:00 до 12:00. Объехать перекрытый участок можно будет по Первомайской и Хохрякова.

Фото: Администрация Тюмени

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени перекроют участок дороги на Одесской. Проезд будет закрыт на месяц из-за ремонта трубопровода.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Дороги#Ограничения#Праздники#Ограничение движения
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