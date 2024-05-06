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Updated Сегодня, 09:17

В Тюмени на месяц перекроют одну из дорог

Проезд по одной из дорог в Тюмени перекроют на месяц. КАРТА

6 мая 2024, 09:15
Фото: 1MI

В Тюмени на месяц перекроют одну из дорог

Дорога будет перекрыта из-за ремонта на трубопроводе. Объехать участок можно будет по трем ближайшим улицам.

Участок дороги на Одесской будет перекрыт из-за ремонта трубопровода тепловой сети в районе дома 1Г. Проезда не будет с 18 мая по 17 июня, сообщает администрация Тюмени.

Объехать перекрытый участок можно будет по Мельникайте, Дамбовской и Волжской. Автомобилистов просят заранее планировать маршрут.

Фото: Администрация Тюмени

Также из-за ремонта на тепломагистрали будет закрыт проезд по трем дорогам в районе улицы Максима Горького. Дороги будут перекрываться трижды в период с 12 мая по 24 июня.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюменском районе построят две дороги, которые просили жители поселка Московский и деревни Падерина. На инженерную подготовку площадок для строительства потратят почти миллиард рублей.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Дороги#Ограничения#Карта#Ограничение движения
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