Проезд по одной из дорог в Тюмени перекроют на месяц. КАРТА

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
Участок дороги на Одесской будет перекрыт из-за ремонта трубопровода тепловой сети в районе дома 1Г. Проезда не будет с 18 мая по 17 июня, сообщает администрация Тюмени.
Объехать перекрытый участок можно будет по Мельникайте, Дамбовской и Волжской. Автомобилистов просят заранее планировать маршрут.
Также из-за ремонта на тепломагистрали будет закрыт проезд по трем дорогам в районе улицы Максима Горького. Дороги будут перекрываться трижды в период с 12 мая по 24 июня.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменском районе построят две дороги, которые просили жители поселка Московский и деревни Падерина. На инженерную подготовку площадок для строительства потратят почти миллиард рублей.