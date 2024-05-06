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В Тюменском районе планируют построить дороги, которые просили местные жители

Дождались: в Тюменском районе появятся дороги, которые просили местные жители

6 мая 2024, 07:47
Фото: 1MI

В Тюменском районе планируют построить дороги, которые просили местные жители

Дороги планируют построить в поселке Московский и деревне Падерина. На инженерную подготовку площадок для строительства направят почти миллиард рублей.

В поселке Московский и деревне Падерина Тюменского района построят дороги, на отсутствие которых местные жители жаловались годами. Соответствующие тендеры были опубликованы на Госзакупках.

Строительство дороги в Падерина пройдет в пять этапов, проект получил одобрение Госэкспертизы. На инженерную подготовку площадки для строительства выделили 689 миллионов рублей.

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Дорогу в Московском будут строить в три этапа, на подготовку площадок потратят 308.6 миллиона рублей. Работы на обоих дорогах будут завершены до 1 декабря 2024 года.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени построят многофункциональный центр для инвалидов. Там люди с инвалидностью смогут заниматься творческой, спортивной деятельностью и проходить реабилитацию.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Строительство#Тюменская область#Жалобы#Новости тюмени#Дороги#Строительство дорог
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