Дождались: в Тюменском районе появятся дороги, которые просили местные жители

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
В поселке Московский и деревне Падерина Тюменского района построят дороги, на отсутствие которых местные жители жаловались годами. Соответствующие тендеры были опубликованы на Госзакупках.
Строительство дороги в Падерина пройдет в пять этапов, проект получил одобрение Госэкспертизы. На инженерную подготовку площадки для строительства выделили 689 миллионов рублей.
Дорогу в Московском будут строить в три этапа, на подготовку площадок потратят 308.6 миллиона рублей. Работы на обоих дорогах будут завершены до 1 декабря 2024 года.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени построят многофункциональный центр для инвалидов. Там люди с инвалидностью смогут заниматься творческой, спортивной деятельностью и проходить реабилитацию.