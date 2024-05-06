Автограф-сессия с известными футболистами пройдет в тюменском спортбаре

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
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Updated Сегодня, 08:23
7 мая в тюменском спортбаре «Хороший гол» на Одесской состоится автограф-сессия с известными футболистами Ринатом Дасаевым и Дмитрием Градиленко. Мероприятие начнется в 18:00, вход бесплатный.
Советский вратарь Ринат Дасаев — бронзовый призер Олимпийских игр 1980 года и серебряный призер чемпионата Европы 1988 года, включен в список «ФИФА 100». Футболист Дмитрий Градиленко завоевал Кубок чемпионов Содружества 1993 года, а также является победителем первой лиги СССР 1989 года.
Ранее «Наш город» писал, что 11-летняя школьница из Тюмени примет участие в экстремальном шоу «Суперниндзя», новый сезон которого стартовал 5 мая. Полина Сорокина занимается скалолазанием и ледолазанием на профессиональном уровне.