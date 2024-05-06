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В спортбаре Тюмени пройдет автограф-сессия с известными футболистами

Автограф-сессия с известными футболистами пройдет в тюменском спортбаре

6 мая 2024, 08:21
Фото: 1MI

В спортбаре Тюмени пройдет автограф-сессия с известными футболистами

У тюменцев появилась возможность получить автографы легендарного вратаря сборной СССР Рината Дасаева и советского футболиста Дмитрия Градиленко. Вход на мероприятие бесплатный для всех желающих.

7 мая в тюменском спортбаре «Хороший гол» на Одесской состоится автограф-сессия с известными футболистами Ринатом Дасаевым и Дмитрием Градиленко. Мероприятие начнется в 18:00, вход бесплатный.

Советский вратарь Ринат Дасаев — бронзовый призер Олимпийских игр 1980 года и серебряный призер чемпионата Европы 1988 года, включен в список «ФИФА 100». Футболист Дмитрий Градиленко завоевал Кубок чемпионов Содружества 1993 года, а также является победителем первой лиги СССР 1989 года.

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Ранее «Наш город» писал, что 11-летняя школьница из Тюмени примет участие в экстремальном шоу «Суперниндзя», новый сезон которого стартовал 5 мая. Полина Сорокина занимается скалолазанием и ледолазанием на профессиональном уровне.

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