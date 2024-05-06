Автограф-сессия с известными футболистами пройдет в тюменском спортбаре

Советский вратарь Ринат Дасаев — бронзовый призер Олимпийских игр 1980 года и серебряный призер чемпионата Европы 1988 года, включен в список «ФИФА 100». Футболист Дмитрий Градиленко завоевал Кубок чемпионов Содружества 1993 года, а также является победителем первой лиги СССР 1989 года.