После паводка в Курганской области начали расчищать трассу на Тюмень

Posted Сегодня, 03:27
Published Сегодня, 03:27
Modified Сегодня, 03:29
Updated Сегодня, 03:29
В Курганской области приступили к расчистке трассы на Тюмень. Об этом сообщил глава Кетовского округа Олег Язовских на своей странице ВКонтакте.
«После ухода большой воды проводим работы по ликвидации последствий паводка: расчищаем федеральную трассу на Тюмень после проведения противопаводковых мероприятий», — пишет Язовских.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Заводоуковском округе затопило три села. В населенные пункты теперь можно добраться только специальным транспортом.