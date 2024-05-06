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Published Сегодня, 03:27

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Updated Сегодня, 03:29

В Курганской области после паводка начали расчищать трассу на Тюмень

После паводка в Курганской области начали расчищать трассу на Тюмень

6 мая 2024, 03:27
Фото: 1MI

В Курганской области после паводка начали расчищать трассу на Тюмень

Из-за сложной паводковой ситуации дорога была перекрыта. На данный момент большая вода отступила.

В Курганской области приступили к расчистке трассы на Тюмень. Об этом сообщил глава Кетовского округа Олег Язовских на своей странице ВКонтакте.

«После ухода большой воды проводим работы по ликвидации последствий паводка: расчищаем федеральную трассу на Тюмень после проведения противопаводковых мероприятий», — пишет Язовских.
Фото: Олег Язовских / ВКонтакте

Ранее «Наш город» сообщал, что в Заводоуковском округе затопило три села. В населенные пункты теперь можно добраться только специальным транспортом.

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