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С начала года тюменцы потратили в магазинах более 150 миллиардов рублей

Тюменцы потратили в магазинах более 150 миллиардов рублей с начала года

6 мая 2024, 02:22
Фото: 1MI

С начала года тюменцы потратили в магазинах более 150 миллиардов рублей

По обороту розничной торговли Тюменская область стала лидером в УрФО. Большую часть средств жители региона тратят на непродовольственные товары.

С начала года жители Тюменской области потратили в магазинах 151.4 миллиарда рублей. Это на 18% больше, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. По этому показателю регион лидирует в УрФО, сообщает «Вслух.ру».

С учетом численности населения, каждый тюменец тратит в магазинах в среднем 31.2 тысячи рублей. Большая часть расходов приходится на непродовольственные товары.

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Ранее «Наш город» писал, что в ближайшее время в Тюмени подорожает бытовая техника. Эксперты отметили, что некоторые производители уже подняли цены.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюменская область#Деньги#Новости тюмени#Статистика#Магазины
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