Тюменцы потратили в магазинах более 150 миллиардов рублей с начала года

Posted Сегодня, 02:22
Published Сегодня, 02:22
Modified Сегодня, 02:24
Updated Сегодня, 02:24
С начала года жители Тюменской области потратили в магазинах 151.4 миллиарда рублей. Это на 18% больше, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. По этому показателю регион лидирует в УрФО, сообщает «Вслух.ру».
С учетом численности населения, каждый тюменец тратит в магазинах в среднем 31.2 тысячи рублей. Большая часть расходов приходится на непродовольственные товары.
Ранее «Наш город» писал, что в ближайшее время в Тюмени подорожает бытовая техника. Эксперты отметили, что некоторые производители уже подняли цены.