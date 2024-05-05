В Тюмени из-за КРТ снесут 28 домов

Posted Сегодня, 04:12
Published Сегодня, 04:12
Modified Сегодня, 04:14
Updated Сегодня, 04:14
Под снос, по информации мэрии, пойдут одно нежилое здание и один недострой.
Отмечается, что реновация запланирована в нескольких местах города. В границах улиц Таврическая, Клары Цеткин и Щербакова, а также Максима Горького и Изумрудная и Магнитогорская, Амурская, Восстания.
Помимо этого власти проведет анализ других территорий областной столицы, чтобы включить в КРТ, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени бытовая техника подорожает.