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В Тюмени из-за КРТ снесут 28 домов

В Тюмени из-за КРТ снесут 28 домов

5 мая 2024, 04:12
Фото: 1MI
Тюменские власти планируют снести 28 домов в городе. Такие планы появились из-за проведения КРТ.

Под снос, по информации мэрии, пойдут одно нежилое здание и один недострой.

Отмечается, что реновация запланирована в нескольких местах города. В границах улиц Таврическая, Клары Цеткин и Щербакова, а также Максима Горького и Изумрудная и Магнитогорская, Амурская, Восстания.

Помимо этого власти проведет анализ других территорий областной столицы, чтобы включить в КРТ, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени бытовая техника подорожает.

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#Нигина Азамова#Общество#Снос домов#КРТ
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