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Георгиевская ленточка — символ Победы

Символ Победы: где и когда получить георгиевскую ленточку в Тюмени в 2024 году?

5 мая 2024, 08:37
Фото: 1MI
Георгиевская ленточка — символ Победы
В Тюмени 8 апреля стартовала акция «Георгиевская ленточка». Активисты «Молодой Гвардии» прочитали стихи о войне и зажгли огненный меч «Победы». Завершилось мероприятие торжественной раздачей лент. Где и когда можно получить георгиевскую ленточку в Тюмени в 2024 году, читайте в нашем материале.

Что такое георгиевская ленточка?

Оранжево-черная лента стала символом Победы над фашизмом и памяти о героях Великой Отечественной войны. Но появилась она гораздо раньше — более 250 лет назад, когда в 1769 году Екатерина II учредила орден Святого Георгия в честь Георгия Победоносца. Это был белый крест на шелковой ленте с тремя черными и двумя желтыми полосами. Именно от этой ленты и произошла георгиевская ленточка.

Федеральным законом от 29 декабря 2022 г. №579-ФЗ георгиевскую ленту приравняли к символам воинской славы и разрешили использовать только в целях, связанных с сохранением исторической памяти.

Существует много несколько версий сочетания цветов на ленточке. Одна из них гласит, что создатели считали, что желтый или оранжевый — это золото, а черный — цвет пороха. Согласно второй версии, цвета взяты с герба Российский империи, на котором изображен черный орел в золотом обрамлении. И, наконец, третья версия связана со святым Георгием: черный символизирует его смерть, а оранжевый — чудесное воскрешение.

Фото: 1MI

Акция «Георгиевская ленточка»

Впервые акция «Георгиевская ленточка» прошла в 2005 году в преддверии Дня Победы. Ее организовали журналисты и «Студенческая община» Москвы. Она была приурочена к 60-летию победы в Великой Отечественной войне.

Тогда люди в Сети публиковали истории о своих родственниках, переживших войну, а волонтеры раздавали в городах ленточки всем желающим.

Актуальность акции Георгиевская ленточка сейчас возросла, как считает общественность. Она напоминает сейчас не только о подвиге наших дедов и отцов, но и о том, что российские военные сейчас борются за справедливость в рамках СВО.

Как завязать георгиевскую ленточку?

Как завязать георгиевскую ленточку, чтобы было правильно, какая георгиевская ленточка будет считаться правильно повязанной — это одни из ключевых вопросов. Обычно символ победы повязывают на одежду или крепят к фотографиям предков, участвовавших в ВОВ. Чтобы лента несла в себе правильный смысл, ее советуют крепить на груди, на уровне сердца. Носить справа не рекомендуется — в символе георгиевская ленточка сторона важна.

Ее можно сложить в виде петельки концами вниз, в виде бантика или конвертика. Ленту можно крепить к одежде при помощи булавки или значка.

Не допускается ношение ленты в волосах, на одежде ниже пояса, на сумках или рюкзаках, ремнях. В авто георгиевскую ленточку лучше крепить на зеркале заднего вида в салоне. Повязанная на антенне авто снаружи она может испачкать и порваться.

Фото: 1MI

Где получить георгиевскую ленточку в Тюмени?

Акция «Георгиевская ленточка 2024» в Тюмени стартовала 8 апреля. С начала акции на улицы города регулярно выходят волонтеры, которые раздают символы победы всем желающим.

Раздачи проходят в торговых центрах, скверах, на центральных улицах. 6 мая в 15:00 ленточку можно получить на тюменской набережной, а 9 мая на Площади Памяти с 18:45. Также, в День Победы георгиевские ленточки будут раздавать у памятника «Учащимся школ города Тюмени, не вернувшимся с войны».

В рабочее время тюменцы могут получить ленточку в штабе «Молодой гвардии» в Тюмени по адресу ул. Володарского, 47/5.

В этом году жителям Тюменской области планируют раздать более 10 тысяч георгиевских ленточек.

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#Нигина Азамова#Общество#Тюмень#Тюменская область#Акция#Праздник#День Победы#9 мая#Георгиевская лента
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