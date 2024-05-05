Символ Победы: где и когда получить георгиевскую ленточку в Тюмени в 2024 году?

Оранжево-черная лента стала символом Победы над фашизмом и памяти о героях Великой Отечественной войны. Но появилась она гораздо раньше — более 250 лет назад, когда в 1769 году Екатерина II учредила орден Святого Георгия в честь Георгия Победоносца. Это был белый крест на шелковой ленте с тремя черными и двумя желтыми полосами. Именно от этой ленты и произошла георгиевская ленточка.