11-летняя школьница из Тюмени примет участие в экстремальном шоу «Суперниндзя»

Полина занимается в объединении «Ледолазание» Дворца творчества и спорта «Пионер». Этот вид спорта девочка совмещает со скалолазанием, в обоих она имеет взрослые разряды. Помимо этого, спортсменка состоит в сборной Тюменской области по ледолазанию, сборной региона по скалолазанию и сборной России по альпинизму.