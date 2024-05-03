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11-летняя тюменка примет участие в экстремальном шоу «Суперниндзя»

11-летняя школьница из Тюмени примет участие в экстремальном шоу «Суперниндзя»

3 мая 2024, 06:18
Фото: 1MI

11-летняя тюменка примет участие в экстремальном шоу «Суперниндзя»

Полина Сорокина занимается скалолазанием и ледолазанием. По этим видам спорта она уже имеет взрослые разряды.
Сюжет
Дети

11-летняя тюменка Полина Сорокина примет участие в экстремальном шоу «Суперниндзя.Дети», которое стартует на телеканале СТС 5 мая. В детском сезоне примут участие юные спортсмены в возрасте от 9 до 14 лет.

Фото: Дворец творчества и спорта «Пионер» / ВКонтакте

Полина занимается в объединении «Ледолазание» Дворца творчества и спорта «Пионер». Этот вид спорта девочка совмещает со скалолазанием, в обоих она имеет взрослые разряды. Помимо этого, спортсменка состоит в сборной Тюменской области по ледолазанию, сборной региона по скалолазанию и сборной России по альпинизму.

На участие в шоу подавали заявки порядка 6 тысяч детей, из них были выбраны только 100. Полина Сорокина стала единственной девочкой из Тюмени, которая смогла пройти отбор.

Ранее «Наш город» сообщал, что Ирина Рюмина из Тюмени прошла в финал шоу «Кондитер. Дети». Торт школьницы высоко оценил Ренат Агзамов.

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#Любовь Селезнева#Общество#Спорт#Тюмень#Дети#Тюменская область#Новости тюмени#Одаренные дети#Спортсмены#Шоу
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