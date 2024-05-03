11-летняя школьница из Тюмени примет участие в экстремальном шоу «Суперниндзя»

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
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Updated Сегодня, 06:20
11-летняя тюменка Полина Сорокина примет участие в экстремальном шоу «Суперниндзя.Дети», которое стартует на телеканале СТС 5 мая. В детском сезоне примут участие юные спортсмены в возрасте от 9 до 14 лет.
Полина занимается в объединении «Ледолазание» Дворца творчества и спорта «Пионер». Этот вид спорта девочка совмещает со скалолазанием, в обоих она имеет взрослые разряды. Помимо этого, спортсменка состоит в сборной Тюменской области по ледолазанию, сборной региона по скалолазанию и сборной России по альпинизму.
На участие в шоу подавали заявки порядка 6 тысяч детей, из них были выбраны только 100. Полина Сорокина стала единственной девочкой из Тюмени, которая смогла пройти отбор.
Ранее «Наш город» сообщал, что Ирина Рюмина из Тюмени прошла в финал шоу «Кондитер. Дети». Торт школьницы высоко оценил Ренат Агзамов.