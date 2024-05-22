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Одаренные дети

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2024
Выпускник ТИУ возглавил федеральную сеть магазинов
Выпускник Тюменского индустриального университета возглавил федеральную сеть магазинов «Магнит». Парень учился сначала в Тюмени, а потом в Москве.
22 мая, 09:14
Тюменский ЗАГС назвал самые редкие в области имена
Привел ЗАГС Тюмени статистику по именам за первую половину 2024 года. Самыми популярными стали два имени, крайне редких в регионе сразу шесть.
2 апреля, 09:00
2023
Куда отдают своих детей тюменские родители: популярные направления допобразования
Чаще всего маленьких тюменцев родители записывают в художественные школы. На втором месте — физкультурно-спортивное направление, после него — социальное-гуманитарное. Об этом сообщили в областном департаменте экономики.
13 февраля 2023, 03:00
2022
Тюменские дети не захотели участвовать в конкурсе с призом в 375 тысяч рублей
Тюменский продюсерский центр «Нота» открыл кастинг для детей-музыкантов. Призовой фонд составил 375 тысяч рублей, но дети участвовать в конкурсе не захотели — на кастинг не зарегистрировалось даже минимальное количество юных тюменцев.
24 ноября 2022, 12:01
Тюменский специалист по адаптивной физкультуре выступил на всероссийском конкурсе
Инструктор-методист по адаптивной физической культуре и спорту тюменского областного реабилитационного центра «Родник» Юлия Васильева рассказала об особых занятиях по плаванию.
19 ноября 2022, 15:52
Статистика. Самые популярные имена в Тюменской области в 2022 году
12 ноября 2022, 08:20
Почему Тюменская область выживает
На данный момент Россия столкнулась с сильным демографическим кризисом. По информации «Новых Известий», серьёзное снижение рождаемости фиксируется в Тульской, Тверской и Владимирской области.
3 ноября 2022, 15:06

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