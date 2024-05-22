Одаренные дети

Тюменские дети не захотели участвовать в конкурсе с призом в 375 тысяч рублей

Тюменский продюсерский центр «Нота» открыл кастинг для детей-музыкантов. Призовой фонд составил 375 тысяч рублей, но дети участвовать в конкурсе не захотели — на кастинг не зарегистрировалось даже минимальное количество юных тюменцев.