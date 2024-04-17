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Published Сегодня, 16:44

Modified Сегодня, 16:46

Updated Сегодня, 16:46

Девочка из Тюмени приняла участие в шоу «Кондитер. Дети»

Девочка из Тюмени приняла участие в шоу «Кондитер. Дети»

17 апреля 2024, 16:44
Фото: 1MI
Тюменка Ирина Рюмина отправилась на кастинг шоу «Кондитер. Дети» на телеканале «Пятница».
Сюжет
Дети

Эфир с девочкой вышел вчера, 16 апреля. Она представила на суд главному кондитеру России Ренату Агзамову свой торт под названием «Портал в будущее».

Она украсила свое кондитерское изделия зайчиком, который заглядывает в красивое и блестящее будущее, но решает, что ему надо остаться в настоящем.

«Потому что каждый должен жить в своем времени, ведь время всегда хорошее», — объяснила юная тюменка философский смысл, который она вложила в декор своего торта.

Ренат Агзамов оценил вкус торта. В нем — его любимая смородиновая начинка. Тюменка прошла в финал.

Ранее «Наш город» писал о новом скандале, в центре которого оказалась тоболячка Инстасамка.

#Нигина Азамова#Общество#Тюмень#Дети#Телевидение#Торты
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