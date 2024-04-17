Девочка из Тюмени приняла участие в шоу «Кондитер. Дети»

Posted Сегодня, 16:44
Published Сегодня, 16:44
Modified Сегодня, 16:46
Updated Сегодня, 16:46
Эфир с девочкой вышел вчера, 16 апреля. Она представила на суд главному кондитеру России Ренату Агзамову свой торт под названием «Портал в будущее».
Она украсила свое кондитерское изделия зайчиком, который заглядывает в красивое и блестящее будущее, но решает, что ему надо остаться в настоящем.
«Потому что каждый должен жить в своем времени, ведь время всегда хорошее», — объяснила юная тюменка философский смысл, который она вложила в декор своего торта.
Ренат Агзамов оценил вкус торта. В нем — его любимая смородиновая начинка. Тюменка прошла в финал.
Ранее «Наш город» писал о новом скандале, в центре которого оказалась тоболячка Инстасамка.