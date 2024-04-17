Когда это стало нормой? Уроженка Тобольска Инстасамка выложила новое скандальное фото

Возмутило пользователей содержание фотографии — на ней блогер запечатлела себя в серой кофте с мокрыми подмышками, что вызвало бурю негодования в комментариях под постом. За несколько часов набралось более тысячи реакций. Многие считают, что подобное демонстрировать нельзя, другие — наоборот, поддерживают такой тренд.