Когда это стало нормой? Уроженка Тобольска Инстасамка выложила новое скандальное фото

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Возмутило пользователей содержание фотографии — на ней блогер запечатлела себя в серой кофте с мокрыми подмышками, что вызвало бурю негодования в комментариях под постом. За несколько часов набралось более тысячи реакций. Многие считают, что подобное демонстрировать нельзя, другие — наоборот, поддерживают такой тренд.
-Наконец-то Даша введет в моду мокрые подмышки, а то уже надоело выделяться этим.
-Что за мода?
-Почувствовала запах от фото… — пишут пользователи в комментариях
Напомним, Инстасамка — уроженка Тобольска, прославилась в интернете благодаря неоднозначным поступкам и действиям, которые демонстрировала в соцсетях. Сейчас общая аудитория блогера насчитывает 20 млн человек.
Ранее «Наш Город» писал о надвигающейся на Тюмень грозе. Она будет первой в этом году и придет вместе со штормовым ветром.