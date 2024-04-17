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Published Сегодня, 09:02

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Updated Сегодня, 09:07

Уроженка Тобольска Инстасамка поразила фанатов скандальным фото

Когда это стало нормой? Уроженка Тобольска Инстасамка выложила новое скандальное фото

17 апреля 2024, 09:02
Фото: 1MI

Уроженка Тобольска Инстасамка поразила фанатов скандальным фото

Фотографию в своем Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, запрещен в РФ) блогер Инстасамка (настоящее имя — Дарья Зотеева) выложила с подписью «Summer mood» (летнее настроение прим.ред.). После публикации в комментариях началось бурное обсуждение на тысячу человек.

Возмутило пользователей содержание фотографии — на ней блогер запечатлела себя в серой кофте с мокрыми подмышками, что вызвало бурю негодования в комментариях под постом. За несколько часов набралось более тысячи реакций. Многие считают, что подобное демонстрировать нельзя, другие — наоборот, поддерживают такой тренд.

-Наконец-то Даша введет в моду мокрые подмышки, а то уже надоело выделяться этим.
-Что за мода?
-Почувствовала запах от фото… — пишут пользователи в комментариях
Фото: Источник: Instagram (деятельность запрещена в РФ)

Напомним, Инстасамка — уроженка Тобольска, прославилась в интернете благодаря неоднозначным поступкам и действиям, которые демонстрировала в соцсетях. Сейчас общая аудитория блогера насчитывает 20 млн человек.

Ранее «Наш Город» писал о надвигающейся на Тюмень грозе. Она будет первой в этом году и придет вместе со штормовым ветром.

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