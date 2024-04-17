В Тюмени сегодня ожидается первая в этом году гроза

На юге Тюменской области в среду, 17 апреля, метеорологи обещают дожди и грозы. По прогнозам синоптиков, местами пройдут ливни, ожидается ветер до 7-12 м/с с порывами до 17 м/с. Температура воздуха днем составит +9…+14, в ночные часы ожидается +3.+8.

В Тюмени 17 апреля синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, ветер до 7,1 м/с. Утром +5…+11, к полудню воздух столбики термометров поднимутся до +13…+14. В темное время суток температура воздуха составит +7…+10 УФ- индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:23, закат в 19:51 продолжительность дня 14 часов 28 минут. В Тобольске 17 апреля синоптики обещают облачную с прояснениями погода, дожди в утренние часы, ветер до 5,5 м/с. Утром ожидается +6…+8, днем воздух прогреется до +12. В темное время суток температура воздуха составит +5…+8. УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 5:09, закат в 19:43 продолжительность дня 14 часов 34 минуты. В Ялуторовске 17 апреля ожидается облачная с прояснениями погода, ветер до 7,5 м/с. В утренние часы термометры покажут +7…+10, днем поднимутся до +13. В темное время суток температура воздуха составит +7…+9. УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:21 закат в 19:46 продолжительность дня 14 часов 25 минут. Большая вода пришла в Тюменскую область: как проходит эвакуация, какие районы затопит Узнать подробнее В Заводоуковске 17 апреля ожидается облачная с прояснениями погода, ветер до 7 м/с. В утренние часы термометры покажут +5…+11, днем воздух прогреется до +13. В вечерние и ночные часы температура воздуха составит +7…+9. УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:21, закат в 19:45 продолжительность дня 14 часов 24 минуты. В Ишиме 17 апреля ожидается облачная с прояснениями погода, ветер до 7,9 м/с. В утренние часы термометры покажут +7…+10, днем потеплеет до +14. В темное время суток температура воздуха составит +8…+5. УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:10, закат в 19:32 продолжительность дня 14 часов 22 минуты. Читайте также: Началась срочная эвакуация: в Казанском районе под воду могут уйти две деревни и село «Чуть инфаркт не получили»: тюменцев возмутили смс о срочной эвакуации «Живем как в средневековье»: в Вагайском районе ушел под воду мост