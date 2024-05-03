Из-за капремонта участка тепломагистрали в Тюмени перекроют дороги. КАРТА

В период с 12 мая по 24 июня будет прекращено движение по улице 30 лет ВЛКСМ в районе дома №39 на Максима Горького, с 15 мая по 17 июня будет перекрыт проезд от дома №41 до дома №49а на Максима Горького, с 7 по 10 июня ограничения будут действовать в районе дома №39 на Максима Горького.