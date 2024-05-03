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В Тюмени из-за ремонта тепломагистрали перекроют дороги

Из-за капремонта участка тепломагистрали в Тюмени перекроют дороги. КАРТА

3 мая 2024, 05:34
Фото: 1MI

В Тюмени из-за ремонта тепломагистрали перекроют дороги

В период с 12 мая по 24 июня дороги будут перекрываться трижды. Перекрытые участки можно будет объехать по двум улицам.

В Тюмени из-за капитального ремонта участка тепломагистрали будут перекрываться дороги. Об этом автомобилистов предупредила администрация города.

В период с 12 мая по 24 июня будет прекращено движение по улице 30 лет ВЛКСМ в районе дома №39 на Максима Горького, с 15 мая по 17 июня будет перекрыт проезд от дома №41 до дома №49а на Максима Горького, с 7 по 10 июня ограничения будут действовать в районе дома №39 на Максима Горького.

Фото: Администрация Тюмени

Перекрытые участки дорог можно будет объехать по 50 лет Октября и по Индустриальной. Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршруты.

Ранее «Наш город» писал, что 8 мая автовокзал Тюмени запустит новый рейс до Екатеринбурга. Поездки будут выполняться пять раз в неделю.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Ремонт#Капитальный ремонт#Новости тюмени#Дороги#Ограничения#Ограничение движения
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