Из-за капремонта участка тепломагистрали в Тюмени перекроют дороги. КАРТА

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
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Updated Сегодня, 05:36
В Тюмени из-за капитального ремонта участка тепломагистрали будут перекрываться дороги. Об этом автомобилистов предупредила администрация города.
В период с 12 мая по 24 июня будет прекращено движение по улице 30 лет ВЛКСМ в районе дома №39 на Максима Горького, с 15 мая по 17 июня будет перекрыт проезд от дома №41 до дома №49а на Максима Горького, с 7 по 10 июня ограничения будут действовать в районе дома №39 на Максима Горького.
Перекрытые участки дорог можно будет объехать по 50 лет Октября и по Индустриальной. Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршруты.
Ранее «Наш город» писал, что 8 мая автовокзал Тюмени запустит новый рейс до Екатеринбурга. Поездки будут выполняться пять раз в неделю.