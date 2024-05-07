В Радоницу к кладбищам Тюмени пустят дополнительные автобусы

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В Радоницу в Тюмени увеличат количество автобусов, идущих до кладбищ. 14 мая на маршрут №121 «ЖДВ — Червишевское кладбище-2» выйдут семь автобусов особо большого класса вместимости, на маршрут №32 «ЖДВ — с\о „Приволье“» — пять автобусов большого класса вместимости, сообщает администрация города.
С 11 по 13 мая на маршрут №121 выйдут пять автобусов, на маршрут №32 — четыре автобуса. Все автобусы будут большого класса вместимости.
Ранее «Наш город» писал, что 8 мая автовокзал Тюмени запустит утренние рейсы до Екатеринбурга. Поездки будут выполняться пять раз в неделю.