В Радоницу к кладбищам Тюмени пустят дополнительные автобусы

В Радоницу в Тюмени увеличат количество автобусов, идущих до кладбищ. 14 мая на маршрут №121 «ЖДВ — Червишевское кладбище-2» выйдут семь автобусов особо большого класса вместимости, на маршрут №32 «ЖДВ — с\о „Приволье“» — пять автобусов большого класса вместимости, сообщает администрация города.