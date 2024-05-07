Термальные курорты Тюмени подняли цены на отдых в майские праздники

На источнике «Тюменский» на период майских праздников будут действовать тариф выходного дня — 1,5 тысяч рублей для взрослых и 700 рублей для детей от 7 до 14 лет. В будние дни — 1,3 тысячи и 500 рублей соответственно. Заметим, что стоимость отдыха на термальном курорте подорожала с 28 апреля — это было плановое повышение цен. Новые тарифы будут действовать до конца этого года.