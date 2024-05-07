Термальные курорты Тюмени подняли цены на отдых в майские праздники

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Аквапарк «ЛетоЛето» с 28 апреля по 12 мая полностью перешел на работу по тарифам выходного дня — цены увеличились на 500 рублей. Теперь за 5 часов в зоне аквапарка и СПА придется заплатить 3 тысяч рублей за детский билет и 3,6 тысячи рублей за взрослый. Для сравнения, в обычные дни стоимость билетов составляет 2,5 тысячи и 3 тысячи соответственно.
В «Аване» увеличили цену на отдых на период майских праздников на горячем источнике в среднем на 200 рублей — за 4 часа отдыха придется заплатить 1000 рублей (дети до 6 лет — бесплатно). Для сравнения, в обычные дни 800 рублей.
База отдыха «Волна» с 9 по 12 мая перешла на тариф праздничного дня. 4-часовой отдых на термальном курорте обойдется на 500-700 рублей дороже. Взрослый билет стоит 1,7 тысячи рублей, детский (до 12 лет, дети до 5 лет — бесплатно) — 1 тысячу рублей. В обычные дни — 1 тысячу рублей и 500 рублей соответственно.
На источнике «Тюменский» на период майских праздников будут действовать тариф выходного дня — 1,5 тысяч рублей для взрослых и 700 рублей для детей от 7 до 14 лет. В будние дни — 1,3 тысячи и 500 рублей соответственно. Заметим, что стоимость отдыха на термальном курорте подорожала с 28 апреля — это было плановое повышение цен. Новые тарифы будут действовать до конца этого года.
Горячий источник «Советский» один из немногих не стал увеличивать цены на отдых в майские праздники.
«Мы не увеличиваем цены в период майских праздников. Все остается согласно стандартному прайсу, также будут действовать все акции и льготы», — сообщили в администрации термального курорта.
Стоимость билетов на базу отдыха и купания в праздники: взрослый — 600 рублей, детский (7-13лет) — 350 рублей, льготный — 350 рублей. Дети до 7 лет бесплатно.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году начнет работу бассейн под открытым небом. Новое место отдыха откроют на территории аквапарка «ЛетоЛето».